Alan Sosa: "Le devolvimos la ilusión a la gente

El arquero de Patronato, Alan Sosa, destacó el esfuerzo realizado por todo el plantel para garantizar la victoria edificada ante Quilmes.

Dar vuelta la página para no perder de vista el horizonte. Esa fue la mentalidad con la que encaró Patronato el juego ante Quilmes. Dejó en el pasado el traspié ante Racing de Córdoba para continuar en la pelea por finalizar la fase regular en la mejor posición posible.

“La derrota en Córdoba fue dura porqué teníamos la ilusión de ganar y prendernos de una vez por todas en el tercer lugar. Ya veníamos con varias chances veces perdidas y la verdad dolió por la manera. Puertas adentro y puertas afuera siempre quiero que me hagan el gol más difícil, no el más boludo, y esa vez pecamos un poco de confianza y nos hicieron el gol. Ya no hay más margen de error porqué son finales”, relató Alan Sosa.

Luego añadió: “Ante Quilmes el equipo mostró carácter. Le devolvimos la ilusión a la gente. Sabíamos que podíamos jugar este partido así y salir con el frente en alto. Los chicos se retiraron exhaustos, casi que ni saltamos en festejar porque seguramente nos acalambramos después del salto”, indicó, describiendo el enorme esfuerzo realizado para asegurar la victoria.

El triunfo ante el Cervecero prolongó el buen andar de Patronato en el Grella. El Rojinegro registra 11 jornadas sin derrotas como local, con un saldo positivo de 8 triunfos y tres empate. “Usamos esta cancha como una fortaleza. Lo sentimos así. Vamos a seguir luchando para tratar de definir de local en el reducido”, aspiró el arquero de Patronato.

Una nueva valla invicta para Alan Sosa

Por octava vez desde su llegada a Patronato Alan Sosa conservó el 0 en su valla. Ante Quilmes respondió con solvencia cuando fue solicitado. En el segundo tiempo despejó al tiro de esquina un remate de Gabriel Carabajal. Luego evitó que el bombazo enviado por Enzo Kalinski finalizara en la red.

“Quizás ustedes vieron que me pegó en la cara, pero me impactó en la nariz”, aclaró el nacido en la localidad santafesina de Reconquista. Me dolió cuando en la jugada siguiente me pegué con el palo. Es un cansancio que se disfruta con la victoria”, valoró.

A lo largo de la temporada Patronato finalizó con la valla invicta en 13 oportunidades. Este dato estadístico incrementa la ilusión del hincha y de los integrantes de la estructura Rojinegra.

“Es importante que no nos conviertan, nos da confianza”, remarcó Sosa, quien a su vez visibilizó el trabajo de cuerpo técnico y compañeros de posición. “Hay que valorar mucho el trabajo que se viene haciendo con el entrenador de arquero y los chicos del club. Es la primera vez que me toca estar en un plantel donde dentro del equipo haya tantos arqueros, Somos cinco arqueros, que los chicos vienen, nos ayudan, los chicos de inferiores, Y la verdad que eso hace que los entrenamientos sean muy duros”.

La joya que le dio el triunfo a Patronato

Desde su posición dentro del campo de juego Alan Sosa observó la gran definición de Juan Pablo Barinaga en la acción que desencadenó en el triunfo de Patronato sobre Quilmes. “Cuando terminó el partido le dije que el esfuerzo y la perseverancia se paga. El gol a Quilmes es un claro ejemplo”, sintetizó.