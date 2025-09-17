Uno Entre Rios | El País | marcha

Habrá una marcha este sábado al cumplirse 100 días de la condena a Cristina Fernandez de Kirchner

Este miércoles ultimarán detalles para la marcha que se llevará a cabo el sábado próximo, en el marco de la campaña Argentina con Cristina.

17 de septiembre 2025 · 14:30hs
Habrá una marcha este sábado al cumplirse 100 días de la condena a Cristina Fernandez de Kirchner

Habrá una marcha este sábado al cumplirse 100 días de la condena a Cristina Fernandez de Kirchner
Habrá una marcha este sábado al cumplirse 100 días de la condena a Cristina Fernandez de Kirchner

Habrá una marcha este sábado al cumplirse 100 días de la condena a Cristina Fernandez de Kirchner

Los seguidores de la ex presidenta Cristina Kirchner se movilizan este sábado a San José 1111 en una marcha para respaldar a la titular del PJ cuando se cumplen 100 días desde la condena por la causa Vialidad, en el marco de la campaña Argentina con Cristina.

Según indicaron fuentes partidarias, dirigentes de diferentes partidos políticos que integran Fuerza Patria se hicieron presentes esta tarde en la sede del PJ nacional para definir los detalles de la marcha que se llevará a cabo en el marco de la campaña Argentina con Cristina.

Boykens: No es que no hay dinero para las universidades, hay otras prioridades

Boykens: "No es que no hay dinero para las universidades, hay otras prioridades"

Hubo una multitudinaria marcha en Londres en contra de la política migratoria

Hubo una multitudinaria marcha en Londres en contra de la política migratoria

Movilización

“El compromiso de los presentes se centró en continuar con la campaña nacional Argentina con Cristina, profundizando acciones relacionadas a la condena ilegítima y proscriptiva contra la presidenta del PJ”, expresaron desde el kirchnerismo.

Además, este martes se resolvió que en el Día de la Lealtad peronista, a celebrarse el próximo 17 de octubre y a 9 días de la elección nacional, se realizará una Caravana Nacional, denominada "Leales de corazón".

“La misma será en formato de peregrinación, desde 12 distintos puntos del Gran Buenos Aires: uno por cada año de los gobiernos de Néstor y Cristina”, informaron las mismas fuentes en un comunicado.

Entre los dirigentes presentes estuvieron Guillermo Moreno, Mayra Mendoza, Teresa García, Vanesa Siley, Oscar Parrilli, Felipe Solá, Lucía Cámpora, Carlos Castagneto, Daniel Catalano, Natalia Zaracho, Luis D'Elía, Leopoldo Moreau, Marisa Fassi, Fernando Raitelli y Horacio Pietragalla.

marcha Cristina Fernández de Kirchner días movilización PJ
Noticias relacionadas
Nuevo reclamo de trabajadores del Hospital Garrahan:si no hay aumento, consíganlo

Nuevo reclamo de trabajadores del Hospital Garrahan:"si no hay aumento, consíganlo"

En la jornada de este miércoles, el dólar oficial quebró el techo de la banda. 

El dólar oficial quebró el techo de la banda: a cuánto cotizó este miércoles

El consumo de yerba mate en Argentina creció un 12% en los primeros siete meses de 2025.

El consumo de yerba mate en Argentina creció un 12% en los primeros siete meses de 2025

José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados confirmó fecha y hora del inicio de debate 

Debate del Presupuesto 2026 ya tiene fecha de inicio

Ver comentarios

Lo último

El consumo de yerba mate en Argentina creció un 12% en los primeros siete meses de 2025

El consumo de yerba mate en Argentina creció un 12% en los primeros siete meses de 2025

Lionel Messi superó un récord de Cristiano Ronaldo

Lionel Messi superó un récord de Cristiano Ronaldo

Franco Colapinto espera a Alpine: las seis butacas sin dueño para la F1 2026

Franco Colapinto espera a Alpine: las seis butacas sin dueño para la F1 2026

Ultimo Momento
El consumo de yerba mate en Argentina creció un 12% en los primeros siete meses de 2025

El consumo de yerba mate en Argentina creció un 12% en los primeros siete meses de 2025

Lionel Messi superó un récord de Cristiano Ronaldo

Lionel Messi superó un récord de Cristiano Ronaldo

Franco Colapinto espera a Alpine: las seis butacas sin dueño para la F1 2026

Franco Colapinto espera a Alpine: las seis butacas sin dueño para la F1 2026

Estudiantes de Paraná quiere superar lo logrado en 2022

Estudiantes de Paraná quiere superar lo logrado en 2022

Echeverri, también afuera: se define la lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

Echeverri, también afuera: se define la lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

Policiales
En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Ovación
Lionel Messi superó un récord de Cristiano Ronaldo

Lionel Messi superó un récord de Cristiano Ronaldo

Franco Colapinto espera a Alpine: las seis butacas sin dueño para la F1 2026

Franco Colapinto espera a Alpine: las seis butacas sin dueño para la F1 2026

Echeverri, también afuera: se define la lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

Echeverri, también afuera: se define la lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

APB: Sionista es el nuevo líder del Torneo Clausura

APB: Sionista es el nuevo líder del Torneo Clausura

Estudiantes de Paraná quiere superar lo logrado en 2022

Estudiantes de Paraná quiere superar lo logrado en 2022

La provincia
Boykens: No es que no hay dinero para las universidades, hay otras prioridades

Boykens: "No es que no hay dinero para las universidades, hay otras prioridades"

Este fin de semana se realizará la 5ta Edición de la Maratón Gisela López

Este fin de semana se realizará la 5ta Edición de la Maratón Gisela López

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

Un científico paranaense del Conicet desarrolla videojuegos para prevenir el bullying

Un científico paranaense del Conicet desarrolla videojuegos para prevenir el bullying

La Municipalidad de Paraná asume la finalización del Acceso Este

La Municipalidad de Paraná asume la finalización del Acceso Este

Dejanos tu comentario