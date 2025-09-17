Este miércoles ultimarán detalles para la marcha que se llevará a cabo el sábado próximo, en el marco de la campaña Argentina con Cristina.

Habrá una marcha este sábado al cumplirse 100 días de la condena a Cristina Fernandez de Kirchner

Habrá una marcha este sábado al cumplirse 100 días de la condena a Cristina Fernandez de Kirchner

Los seguidores de la ex presidenta Cristina Kirchner se movilizan este sábado a San José 1111 en una marcha para respaldar a la titular del PJ cuando se cumplen 100 días desde la condena por la causa Vialidad, en el marco de la campaña Argentina con Cristina.

Según indicaron fuentes partidarias, dirigentes de diferentes partidos políticos que integran Fuerza Patria se hicieron presentes esta tarde en la sede del PJ nacional para definir los detalles de la marcha que se llevará a cabo en el marco de la campaña Argentina con Cristina.

Hubo una multitudinaria marcha en Londres en contra de la política migratoria

Boykens: "No es que no hay dinero para las universidades, hay otras prioridades"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristina Kirchner (@cristinafkirchner)

Movilización

“El compromiso de los presentes se centró en continuar con la campaña nacional Argentina con Cristina, profundizando acciones relacionadas a la condena ilegítima y proscriptiva contra la presidenta del PJ”, expresaron desde el kirchnerismo.

Además, este martes se resolvió que en el Día de la Lealtad peronista, a celebrarse el próximo 17 de octubre y a 9 días de la elección nacional, se realizará una Caravana Nacional, denominada "Leales de corazón".

“La misma será en formato de peregrinación, desde 12 distintos puntos del Gran Buenos Aires: uno por cada año de los gobiernos de Néstor y Cristina”, informaron las mismas fuentes en un comunicado.

Entre los dirigentes presentes estuvieron Guillermo Moreno, Mayra Mendoza, Teresa García, Vanesa Siley, Oscar Parrilli, Felipe Solá, Lucía Cámpora, Carlos Castagneto, Daniel Catalano, Natalia Zaracho, Luis D'Elía, Leopoldo Moreau, Marisa Fassi, Fernando Raitelli y Horacio Pietragalla.