Uno Entre Rios | Ovación | Santiago Bellatti

Santiago Bellatti tuvo su revancha personal

Santiago Bellatti protagonizó la jugada que derivó en caída de Patronato ante Racing de Córdoba. Ante Quilmes fue una de las figuras del Rojinegro.

15 de septiembre 2025 · 17:42hs
Santiago Bellatti tuvo su revancha personal

Prensa Patronato

Santiago Bellatti disputó un encuentro especial. El defensor protagonizó, de manera involuntaria, la jugada que desencadenó en derrota de Patronato ante Racing de Córdoba. El domingo el defensor tuvo su revancha al transformarse en una de las figuras del triunfo ante Quilmes.

“Había terminado con mucha bronca el pasado fin de semana. Tenía muchas ganas de volver a jugar otro partido para revertir la situación. Me lo tomé como una revancha. Estoy contento con el triunfo y con el esfuerzo que hizo todo el equipo. Por eso la victoria fue merecida”, relató el marcador central, el rueda de prensa.

En Ministerio se desarrollaron alrededor de 30 sesiones de guanteo de dos rounds cada uno.

Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

El seleccionado femenino de la Asociación Regional de Básquet Pancho Ramírez con la copa.

Pancho Ramírez, pentacampeón invicto del Entrerriano U17 femenino

“Tenemos un muy buen grupo humano. Todos tiramos para adelante, así que obviamente nos hicimos cargo todos de la derrota ante Racing. Contra Quilmes demostramos dentro de la cancha la actitud que pusimos”, señaló.

El análisis de la victoria ante Quilmes

Al momento de realizar un breve análisis del triunfo ante el Cervecero, opinó: “Fue un partido duro, muy friccionado y en el que el equipo mostró actitud. Teníamos que demostrarlo después del partido que tuvimos el finde pasado cuando no disputamos un buen partido”, subrayó.

En las últimas tres fechas Patronato enfrentará a equipos que pelean por el ascenso y otros que luchan por la permanencia. “Todos los rivales son duros. Tenemos que mejorar día a día para estar mejor cada día”, cerró,

Santiago Bellatti Patronato Quilmes
Noticias relacionadas
Triste adiós a una joven referente del patín artístico en Paraná

Triste adiós a una joven referente del patín artístico en Paraná

Armand Duplantis volvió a batir su record mundial y ganó la medalla dorada en Tokio

Armand Duplantis volvió a batir su record mundial y ganó la medalla dorada en Tokio

Quinteros, de campeón con Vélez a quedar a un paso de dirigir a Independiente.

Independiente aceleró por Quinteros: reunión positiva con Grindetti

Fuerte respaldo a Franco Colapinto en Alpine en medio de los rumores sobre su futuro.

Alpine y Colapinto, al borde de una penalización por el motor en la Fórmula 1

Ver comentarios

Lo último

Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

Pancho Ramírez, pentacampeón invicto del Entrerriano U17 femenino

Pancho Ramírez, pentacampeón invicto del Entrerriano U17 femenino

Obra pública: en Entre Ríos, empresas con juicios al Estado van camino a quedarse con licitaciones

Obra pública: en Entre Ríos, empresas con juicios al Estado van camino a quedarse con licitaciones

Ultimo Momento
Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

Pancho Ramírez, pentacampeón invicto del Entrerriano U17 femenino

Pancho Ramírez, pentacampeón invicto del Entrerriano U17 femenino

Obra pública: en Entre Ríos, empresas con juicios al Estado van camino a quedarse con licitaciones

Obra pública: en Entre Ríos, empresas con juicios al Estado van camino a quedarse con licitaciones

Triste adiós a una joven referente del patín artístico en Paraná

Triste adiós a una joven referente del patín artístico en Paraná

Tarifa eléctrica en Entre Ríos: en 2026 habrá revisión quinquenal

Tarifa eléctrica en Entre Ríos: en 2026 habrá revisión quinquenal

Policiales
Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

La Justicia investiga a exfiscal tras denuncia de adolescentes por abuso y secuestro

La Justicia investiga a exfiscal tras denuncia de adolescentes por abuso y secuestro

Ovación
Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

Pancho Ramírez, pentacampeón invicto del Entrerriano U17 femenino

Pancho Ramírez, pentacampeón invicto del Entrerriano U17 femenino

Independiente aceleró por Quinteros: reunión positiva con Grindetti

Independiente aceleró por Quinteros: reunión positiva con Grindetti

Alpine y Colapinto, al borde de una penalización por el motor en la Fórmula 1

Alpine y Colapinto, al borde de una penalización por el motor en la Fórmula 1

Armand Duplantis volvió a batir su record mundial y ganó la medalla dorada en Tokio

Armand Duplantis volvió a batir su record mundial y ganó la medalla dorada en Tokio

La provincia
Tarifa eléctrica en Entre Ríos: en 2026 habrá revisión quinquenal

Tarifa eléctrica en Entre Ríos: en 2026 habrá revisión quinquenal

Entre Ríos fue una de las provincias beneficiadas por los fondos girados por Nación

Entre Ríos fue una de las provincias beneficiadas por los fondos girados por Nación

Paraná: Rosario Romero confirmó que Vialidad Nacional autorizó la intervención del Acceso Este

Paraná: Rosario Romero confirmó que Vialidad Nacional autorizó la intervención del Acceso Este

UCR: Gustavo Cusinato es el nuevo presidente del Congreso provincial

UCR: Gustavo Cusinato es el nuevo presidente del Congreso provincial

La ANAC habilitó el aeropuerto de Concordia para vuelos comerciales, sanitarios y de emergencia

La ANAC habilitó el aeropuerto de Concordia para vuelos comerciales, sanitarios y de emergencia

Dejanos tu comentario