Santiago Bellatti tuvo su revancha personal

Santiago Bellatti protagonizó la jugada que derivó en caída de Patronato ante Racing de Córdoba. Ante Quilmes fue una de las figuras del Rojinegro.

Santiago Bellatti disputó un encuentro especial. El defensor protagonizó, de manera involuntaria, la jugada que desencadenó en derrota de Patronato ante Racing de Córdoba. El domingo el defensor tuvo su revancha al transformarse en una de las figuras del triunfo ante Quilmes.

“Había terminado con mucha bronca el pasado fin de semana. Tenía muchas ganas de volver a jugar otro partido para revertir la situación. Me lo tomé como una revancha. Estoy contento con el triunfo y con el esfuerzo que hizo todo el equipo. Por eso la victoria fue merecida”, relató el marcador central, el rueda de prensa.

“Tenemos un muy buen grupo humano. Todos tiramos para adelante, así que obviamente nos hicimos cargo todos de la derrota ante Racing. Contra Quilmes demostramos dentro de la cancha la actitud que pusimos”, señaló.

El análisis de la victoria ante Quilmes

Al momento de realizar un breve análisis del triunfo ante el Cervecero, opinó: “Fue un partido duro, muy friccionado y en el que el equipo mostró actitud. Teníamos que demostrarlo después del partido que tuvimos el finde pasado cuando no disputamos un buen partido”, subrayó.

En las últimas tres fechas Patronato enfrentará a equipos que pelean por el ascenso y otros que luchan por la permanencia. “Todos los rivales son duros. Tenemos que mejorar día a día para estar mejor cada día”, cerró,