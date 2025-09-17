Uno Entre Rios | La Provincia | Maratón

Este fin de semana se realizará la 5ta Edición de la Maratón Gisela López

El sábado 20 de septiembre es 5ta Edición de la Maratón Gisela López. El evento se realiza en honor a la víctima de femicidio en 2016 en Santa Elena.

17 de septiembre 2025 · 13:38hs
La largada de la 5ta edición de la maratón en honor a Gisela López está prevista para las 14 desde la costanera en Santa Elena. Tendrá ocho kilómetros de distancia, se contempla la entrega de remeras y premiación en diversas categorías.

Gabriel López, el hermano de Gisela, dialogó con Radio La Red Paraná (88.7) sobre la próxima edición de la maratón Gisela López y el rol que lleva adelante con la Asociación Civil Gisela López desde 2018: "Estamos haciendo capacitaciones y charlas en conjunto con el Ministerio de Justicia de la Nación, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del ex Ministerio de las Mujeres en Santa Elena también. Hemos hecho acompañamientos de víctimas y también hemos hecho aportes en la parte de la Ley de Salud Mental, que es muy fundamental. Aunque hoy lamentablemente está un poco frenada esa cuestión por los cambios que se han visto". Allí funciona un comedor para los chicos de la zona, a los cuáles se les brinda todos los días alimento. Y además, siempre que pueden, entregan calzados, cobijas, para poder cubrir otras necesidades.

Maratón

La 5ta edición del a maratón Gisela López se realizará el 20 de septiembre a partir de las 14. Saldrá desde la Costanera de Santa Elena y solo se solicita un alimento no perecedero, el cual estará destinado al banco de provisiones del comedor de la Asociación Civil Gisela López. para poder participar. premiación será para las categorías mujeres y varones del primero al quinto puesto. Como así también se estará brindando información en referencia al día mundial del Alzheimer que se conmemora este 21 de septiembre. Con el acompañamiento de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, y el apoyo de la Secretaria de Deportes de la Provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Santa Elena. Fue declarada de Interés por la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Gisela López

Gisela era de Santa Elena, Entre Ríos. Estudiaba en la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos Nº 5 Padre Fidel Alberto Olivera. Le gustaba dibujar y escuchar música. Quería ser guía de turismo. Tenía 19 años en abril de 2016 cuando fue víctima de femicidio. El viernes 22 de abril de 2016 Gisela López fue vista por última vez por su hermano Gabriel, caminando hacia su casa, en Santa Elena, en el Departamento La Paz, después de salir de la escuela nocturna. La joven, de 19 años, Iba caminando por inmediaciones del denominado barrio 120 viviendas, cerca del ingreso a la ciudad y desapareció. La encontraron asesinada y abusada sexualmente, 18 días después. En todo ese tiempo, nunca la pudieron hallar los policías destinados a su búsqueda, ni los perros adiestrados. La encontró un joven de 14 años, que iba en su caballo. Hubo detenidos, juzgados y liberados luego. Y el caso aún permanece impune.

Fundación Pen

En Fundación Pen, luchan por la concientización sobre enfermedades neurológicas y su prevención. Ofrecen recursos, educación y programas de apoyo para pacientes y cuidadores, promoviendo hábitos saludables y políticas que beneficien a la comunidad. Juntos, podemos hacer la diferencia en la salud neurológica de nuestra sociedad. “Desde la Fundación PEN apoyamos y acompañamos a la Causa Gisela López” expresaron desde la Fundación anunciando dicha presencia en Santa Elena.

