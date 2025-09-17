Boykens: "No es que no hay dinero para las universidades, hay otras prioridades"

Esta tarde, desde las 17, se realizará una nueva movilización nacional en defensa de las universidades públicas . En Paraná, la concentración será en Plaza 1° de Mayo y marchará hasta la Casa de Gobierno. La convocatoria es impulsada por el movimiento estudiantil, los gremios docentes y las autoridades universitarias.

La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, Aixa Boeykens, expresó su apoyo a la movilización y convocó a la comunidad a participar: “ Vamos a estar ahí presentes con toda la comunidad universitaria, pero también invitando a que nos acompañen desde la sociedad”, señaló. Boeykens remarcó que la universidad atraviesa una situación crítica debido a la falta de financiamiento. “Tenemos salarios muy bajos y un presupuesto que no alcanza para sostener la vida cotidiana de la universidad”, explicó.

Presupuesto universitario

Además, sostuvo que la crisis no se debe a la falta de recursos sino a una cuestión de prioridades del Gobierno Nacional: “No es que no hay dinero, hay prioridades. No se prioriza el derecho a la educación ni el acceso al sistema de salud pública”, afirmó. La decana también destacó que la lucha por la universidad está conectada con otras demandas sociales, como la emergencia pediátrica. “Estamos trabajando de forma articulada para pedir que se ratifique la Ley de Financiamiento Universitario y también la Ley de Emergencia Pediátrica”, indicó.

Sobre la situación específica de su facultad, describió un escenario de esfuerzo constante y desgaste. “Con muy poco hacemos mucho, pero nuestra comunidad está resentida. Cuesta llegar al día 10 del mes y eso afecta la calidad de la formación y la vida cotidiana”, concluyó. La movilización se desarrollará entre las 17 y las 19:30. Durante ese lapso, la Facultad de Ciencias de la Educación cerrará sus puertas sin atención al público ni clases. Quienes participen de la marcha deberán registrar su ingreso a las 16:30.