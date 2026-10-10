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Comienza la quinta fecha de la Supercopa de la Liga Paranaense

Este sábado habrá cuatro juegos del torneo de la Liga Paranaense: Sportivo Urquiza-San Benito, Club VF-Palermo, Ciclón del Sur-Belgrano y Los Toritos-Oro Verde.

10 de octubre 2026 · 08:22hs
La Liga Paranaense tendrá acción este sábado.

Prensa LPF

La Liga Paranaense tendrá acción este sábado.

Este sábado se abrirá la quinta fecha de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), con la disputa de cuatro partidos que fueron programados para las 16 (el duelo preliminar de la categoría Sub 20 serán a las 14).

Los encuentros serán Sportivo Urquiza-San Benito (Zona A), Club VF-Palermo (Zona B), Ciclón del Sur-Belgrano –en Peñarol– (Zona C) y Los Toritos-Oro Verde (Zona C).

La fecha seguirá el lunes, con un duelo. A las 16 se medirán Peñarol-Camioneros (Zona A).

El martes habrá otro cotejo. Desde las 16, jugarán Atlético Paraná-Universitario –en Ministerio– (Zona B).

En tanto que el miércoles se cerrará la fecha con dos partidos: a las 16, Formación Independiente-Don Bosco –en Los Toritos– (Zona B), y a las 17, Instituto-Neuquen (Zona A).

En este capítulo, el equipo de la Zona C que quedará libre será Patronato.

Las posiciones son: por la Zona A: Sportivo Urquiza 12 puntos; Neuquen 7; Instituto 6; Peñarol 4; San Benito y Camioneros 3. Por la Zona B: Universitario y Club VF 9 puntos; Don Bosco y Atl. Paraná 7; Palermo 3; Formación Independiente 0. Y por la Zona C: Patronato 9 puntos; Belgrano y Oro Verde 6; Los Toritos 3; Ciclón del Sur 0.

Por el femenino de la Liga Paranaense

Por otra parte, este sábado también iniciará la fecha 12 del certamen de fútbol femenino de la LPF. Esta jornada se disputará un partido. A las 11, Club VF recibirá a Belgrano.

Mientras que la fecha se completará el domingo, con la disputa de tres partidos que se jugarán en el estadio de Oro Verde. Los duelos serán: a las 15, Camioneros-Oro Verde; a las 17, Neuquen-Atlético Paraná; y a las 19, San Benito Paraná-Arenas FC. Esta fecha quedará libre el Club San Benito.

Las posiciones son: San Benito Paraná 24 puntos, Club VF 21, Arenas FC y Neuquen 17, Atlético Paraná 14, San Benito 11, Camioneros 10, Oro Verde y Belgrano 3.

Liga Paranaense Supercopa Sportivo Urquiza Palermo
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