Estafa: avanza una investigación en Colón

Se identificó a un hombre de 37 años por robo y estafa. El damnificado es un joven de 19 años, domiciliado en Colón

A raíz de la denuncia de un joven de 19 años que había extraviado su billetera, la cual contenía documentación personal, una tarjeta de débito y dinero en efectivo, personal policial de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, dependiente de Jefatura Departamental Colón, logró avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Tras las tareas investigativas desarrolladas, los efectivos identificaron a un hombre de 37 años que presuntamente realizaba transacciones utilizando la tarjeta denunciada, estableciendo además que tenía en su poder la documentación perteneciente al damnificado.

En la jornada de este sábado, el sospechoso fue interceptado por personal del Comando Radioeléctrico, constatándose el hallazgo de la documentación denunciada, procediéndose al formal secuestro de los elementos de interés para la causa.

Informada la Unidad Fiscal de Colón, se dispuso el traslado del involucrado para su correcta identificación, quedando supeditado a la causa que se instruye por el Supuesto Delito de Estafa.