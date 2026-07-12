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Estafa: avanza una investigación en Colón

Se identificó a un hombre de 37 años por robo y estafa. El damnificado es un joven de 19 años, domiciliado en Colón

12 de julio 2026 · 09:32hs
Estafa: avanza una investigación en Colón

A raíz de la denuncia de un joven de 19 años que había extraviado su billetera, la cual contenía documentación personal, una tarjeta de débito y dinero en efectivo, personal policial de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, dependiente de Jefatura Departamental Colón, logró avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Tras las tareas investigativas desarrolladas, los efectivos identificaron a un hombre de 37 años que presuntamente realizaba transacciones utilizando la tarjeta denunciada, estableciendo además que tenía en su poder la documentación perteneciente al damnificado.

Dos menores de edad resultaron con heridas graves al colisional una moto y un auto en la esquiena de Alem y Vélez Sarsfield, en Victoria. 

Victoria: dos menores lesionados al colisionar auto y moto

Un grave accidente se produjo en avenida Eva Perón de Concordia. Un joven resultó con importantes lesiones tras chocar contra un árbol.

Conductor sufrió heridas graves tras chocar contra un árbol, en Concordia

En la jornada de este sábado, el sospechoso fue interceptado por personal del Comando Radioeléctrico, constatándose el hallazgo de la documentación denunciada, procediéndose al formal secuestro de los elementos de interés para la causa.

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Informada la Unidad Fiscal de Colón, se dispuso el traslado del involucrado para su correcta identificación, quedando supeditado a la causa que se instruye por el Supuesto Delito de Estafa.

Estafa Investigación Colón
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Una mujer fue identificada y supeditada a la causa por un hurto cometido en la vivienda donde trabajaba como empleada. 

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