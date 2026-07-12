Colón: ciclista lesionada en siniestro vial en Autovía Artigas

Una mujer ciclista que se trasladaba sobre la Autovía Artigas resultó herida al ser colisionada por un camión, en jurisdicicón Colón

Una mujer ciclista que se trasladaba sobre la Autovía Artigas resultó herida al ser colisionada por un camión, en jurisdicicón Colón

En la tarde del sábado, ocurrrió un siniestro vial ocurrido sobre la Autovía Artigas, a la altura del kilómetro 192, jurisdicción Colón. Allí por motivos que se investigan resultó lesionada una ciclista.

Un camión Mercedes-Benz que transportaba tablas de pino y circulaba en sentido norte a sur colisionó con una bicicleta rodado 29 que era conducida por una mujer de 50 años, quien se desplazaba en el mismo sentido junto a un grupo de dieciséis ciclistas.

Un motociclista sufrió lesiones graves en un choque en Colón

Como consecuencia del impacto, la joven fue trasladada en ambulancia al Hospital San Benjamín de Colón, donde se determinó que presentaba Lesiones de carácter Leves.

En el lugar trabajó personal de Subcomisaría La Clarita, División Policía Científica, Brigada Colón y Dirección General de Prevención y Seguridad Vial. Durante las tareas periciales se produjo una interrupción parcial del tránsito