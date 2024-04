Colón empató de local ante Temperley

Si bien mereció el triunfo, Colón de Santa Fe no hizo un buen partido y terminó igualando 0-0 frente a Temperley por la Primera Nacional.

Colón no pudo abrir el marcador ante su gente.

Colón de Santa Fe terminó este sábado por la noche resignado dos puntos ante Temperley. Por primera vez que en lo que va del Torneo de la Primera nacional, el Sabalero no pudo convertir goles en el Brigadier López de la vecina localidad y terminó igualando 0-0 ante el Gasolero.

No fue un buen partido del elenco rojinegro, ya que en varios pasajes del encuentro se lo observó muy acelerado y resolviendo mal, acciones de juego sencillas. Mejoró en la etapa complementaria y parecía que se quedaría con la victoria, pero no estuvo fino en la definición y el arquero Francisco Rago fue la figura excluyente.

Colón jugó un primer tiempo discreto

Los primeros minutos del partido mostraron mucha intensidad por parte de los dos equipos, al punto tal que a los 2' de juego Braian Guille se salvó de ser expulsado, luego de aplicarle un golpe en el rostro al marcador central Juan Pablo Segovia. El partido era muy disputado y plagado de infracciones.

En ese contexto, el Gasolero trataba de no meterse atrás y el Sabalero buscaba ser protagonista como es habitual. Avisó Colón luego de un saque lateral, en el que Ignacio Lago llegó al fondo, metió un centro y Hernán Da Campo casi termina marcando en contra de su arco, pero el balón lo alcanzó a tomar el arquero Francisco Rago.

Mientras que Temperley se acercó al arco rojinegro, cuando Facundo Krüger fue al piso, le ganó a Paolo Goltz y cuando se levantó se apuró y terminó rematando, pero el balón fue a las manos de Manuel Vicentini. En ese primer cuarto de hora, era el Gasolero el que estaba mejor plantado en el campo de juego, jugando con mayor criterio.

Pero cuando mejor jugaba Temperley, el Sabalero tuvo una chance clarísima luego de un centro de Alexis Sabella, el mal cálculo de Agustín Sosa que no logró despejar y Nicolás Talpone llegó solo por el segundo palo. El volante controló el balón y cuando quedó de frente al arco remató por encima del horizontal.

El partido era parejo, ya que Temperley no se metía atrás e intentaba jugar por abajo. Y Colón lucía impreciso, ya que no encontraba espacios como para manejar el balón como lo hace habitualmente. Al equipo local le faltaba fluidez en el manejo y no podía meter el último pase como para desnivelar al equipo visitante.

De todos modos, estaba claro que Colón tenía mayor potencial de mitad de cancha hacia adelate, dado que si bien Temperley tenía mejor control del balón, el que insinuaba más era el Rojinegro. En esa primera media hora de juego, el empate parcial se ajustaba al trámite del partido.

Pero obviamente que Colón tiene mucha más jerarquía que Temperley, por lo cual en una acción casi se pone arriba en el marcador. Alexis Sabella controló el balón engañó a dos rivales y sacó un furibundo remate de media distancia, que el arquero visitante terminó desviando al córner.

Y el que luego respondió fue Temperley con una muy buena jugada colectiva que fue construyendo desde la mitad de la cancha, sin que Colón pudiera neutralizar el balón. El lateral izquierdo Pedro Souto metió un centro para Krüger pero el delantero no llegó y el que terminó interceptando el centro fue Vicentini para desviar el balón hacia un costado.

En el final de la primera etapa la exquisita pegada de Sabella y un gran anticipo de cabeza de Lago casi ponen arriba al Sabalero pero emergió la figura de Rago para tapar el cabezazo. Y en el tiempo de descuento, Colón tuvo dos chances en una jugada, ya que Lago remató tras un centro de Herrera y tapó Rago y en el rebote, pateó Guille y la pelota dio nuevamente en el arquero rival.

Sin jugar bien, Colón mereció irse a los vestuarios ganando el partido. Es tanta la diferencia en cuanto a jerarquía que tiene el Sabalero que se puede dar el lujo de no jugar bien y sobrarle para superar a su rival. De hecho, Temperley hizo un muy digno primer tiempo, pero aún así de milagro no se fue a los vestuarios perdiendo.

El segundo tiempo mejoró el Sabalero

Para el inicio del segundo tiempo, el DT sabalero Iván Delfino dejó en los vestuarios a Sabella para el ingreso de Christian Bernardi. Y desde el comienzo, fue Colón el dominador del juego, arriconando a Temperley, que ya no tenía el control como en la primera etapa, dado que el elenco local presionaba y empujaba.

En esos primeros minutos Colón insinúo, dando la sensación de que en cualquier momento iba a ponerse arriba en el marcador. Pero le faltaba ajustar la definición. Probó Braian Guille con un remate que se fue por encima del travesaño y el Gasolero intentó con un disparo de Marcos Arturia que controló sin problemas Vicentini.

El partido se jugaba en campo del equipo visitante, ya que el Sabalero lo acorralaba y no lo dejaba salir. Lo único que el faltaba a Colón era acertar en el último toque, porque dominaba a voluntad. La capacidad física de Temperley había mermado notablemente y ya no podía sostener el ritmo.

Pudo marcar Colón con una avivada de Braian Guille quien pareció empujar a un rival, pero el árbitro Franco Acita dejó seguir y el delantero rojinegro ingresó dentro del área remató al primer palo y encontró la buena respuesta de Rago. A esa altura la gran figura del partido era el arquero Rago.

La más clara para el Gasolero fue a los 23' cuando Arturia empujó a Hernán Lópes pero el árbitro dejó seguir. El balón le quedó a Krüger y su remate fue tapado por Vicentini quien mandó el balón al córner. En la contra a los 24' casi convierte Lago con un disparo cruzado que se fue cerca del caño izquierdo.

Luego de esa acción, Delfino incluyó a Javier Toledo en lugar de Federico Jourdan. Y en la ación siguiente Lago de frente al arco tras pase de Bernardi, remató pero sin dirección y el balón fue a las manos de Rago. Colón estaba cerca de abrir el marcador, pero el arquero visitante era la gran figura.

El elenco visitante cuando podía intentaba complicar, pero carecía de jerarquía como aprovechar algunas dudas en el Sabalero de mitad de cancha hacia atrás. El partido pasaba por lo que podía hacer Colón, tanto en los aciertos, como en los errores. Y de hecho, a los 39' pudo anotar, pero la pelota le quedó de espaldas a Javier Toledo quien no pudo rematar en una acción clara de gol.

Colón siguió buscando la victoria que merecía sin jugar bien, pero a diferencia de otros partidos en los que mostró una notable efectividad, en este partido no fue contundente. Por ello, hasta la última jugada en la que Paolo Goltz remató por encima del travesaño pudo el Sabalero llevarse los tres puntos, pero debió conformarse con apenas uno.

Sin hacer un gran partido, Colón debió ganar, pero se encontró con la gran actuación del arquero Rago y con la ineficacia de los delanteros y volantes que cuando tuvieron chances claras terminaron fallando. El Sabalero dejó pasar una gran chance de seguir escapándose de sus perseguidores, aún cuando es claramente el mejor equipo de su zona.