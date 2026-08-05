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El Gobierno de Entre Ríos incorporó 24 ambulancias y equipamiento para fortalecer la atención sanitaria

El Gobierno de Entre Ríos incorporó 24 ambulancias. Los vehículos y equipos médicos fueron donados por la CTM para reforzar la respuesta del sistema de salud.

5 de agosto 2026 · 15:03hs
El Gobierno de Entre Ríos incorporó 24 ambulancias y equipamiento para fortalecer la atención sanitaria.

El Gobierno de Entre Ríos incorporó 24 ambulancias y equipamiento para fortalecer la atención sanitaria.

El Gobierno de Entre Ríos incorporó 24 ambulancias, cinco motocicletas para emergencias, un ecógrafo de última generación y un desfibrilador externo automático (DEA) para reforzar la red pública de salud. El equipamiento fue donado por la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande y será distribuido en distintos puntos de la provincia.

La entrega fue encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio en la explanada de la Casa de Gobierno. Las nuevas unidades incluyen ambulancias para traslados interurbanos y vehículos destinados al servicio de emergencias 107, además de motocicletas que funcionarán como Unidades de Respuesta Inmediata para agilizar la atención en áreas urbanas de difícil acceso.

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Renovación de la flota sanitaria

Durante el acto, Frigerio afirmó que la incorporación responde a una política de prioridades en un contexto de restricciones económicas. Recordó que, al inicio de su gestión, la mitad de las ambulancias de la provincia tenía más de diez años de antigüedad y destacó que el ordenamiento de las cuentas permitió destinar recursos a la salud pública.

El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, precisó que 15 ambulancias serán utilizadas para traslados interurbanos y las nueve restantes reforzarán el servicio 107 en las ciudades de mayor tamaño. La distribución se realizará priorizando los hospitales con unidades más antiguas o con mayor kilometraje.

Donación de la CTM

El presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Alejandro Daneri, señaló que el organismo continuará acompañando las políticas sanitarias de la provincia y destacó que, con esta entrega, ya son 44 las ambulancias aportadas por la entidad.

Además de los vehículos, el Ministerio de Salud recibió un ecógrafo destinado a estudios especializados y un desfibrilador externo automático para fortalecer la atención de emergencias cardiovasculares. De la actividad también participaron la vicegobernadora Alicia Aluani, funcionarios provinciales y autoridades de la CTM.

Gobierno de Entre Ríos ambulancias atención Sanidad
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