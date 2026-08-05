Frigerio ratificó el apoyo a Granja Tres Arroyos ante la reestructuración para evitar la quiebra.

El gobernador Rogelio Frigerio se reunió con directivos de la firma y reafirmó el respaldo provincial para preservar el empleo y sostener la actividad.

El gobernador Rogelio Frigerio se reunió con el presidente del directorio de Granja Tres Arroyos, Joaquín De Grazia, para analizar la situación que atraviesa la planta de Concepción del Uruguay y evaluar las gestiones destinadas a sostener la actividad y preservar los puestos de trabajo.

Tras el encuentro, el mandatario aseguró que la Provincia mantiene un seguimiento permanente del conflicto junto con los sindicatos y destacó que, desde el inicio de la crisis, se implementaron medidas de asistencia para los trabajadores, entre ellas ayuda alimentaria, subsidios económicos, tarifa social eléctrica, atención sanitaria y provisión de medicamentos.

Respaldo al empleo

Frigerio afirmó que el Gobierno entrerriano continuará promoviendo el diálogo entre todas las partes involucradas para contribuir a una solución. Además, sostuvo que se buscará aprovechar el contexto favorable que atraviesa la industria avícola, especialmente en Entre Ríos, para fortalecer las posibilidades de recuperación de la empresa.

El gobernador remarcó que el objetivo central es resguardar las fuentes laborales y acompañar las gestiones que permitan garantizar la continuidad de la actividad productiva.

Plan para reordenar la empresa

En paralelo, Granja Tres Arroyos puso en marcha el mayor proceso de reestructuración financiera de su historia. El plan contempla la incorporación de nuevos socios, la venta de activos por al menos 30 millones de dólares –incluidos establecimientos ubicados en Entre Ríos– y la renegociación de una deuda superior a los 350 millones de dólares.

La propuesta fue elaborada por Valo Columbus, la división de banca de inversión del Banco de Valores, y alcanza también a las firmas Wade y Avex. Según el documento, la empresa necesita obtener más de 115 millones de dólares para sostener la operación, recuperar la confianza de acreedores e inversores y evitar la quiebra mediante un nuevo esquema de financiamiento.