Capibaras XV debutará ante el campeón

El partido de Capibaras XV será el 19 de febrero ante Peñarol de Uruguay. En Paraná jugará ante Selknam el sábado 23 de mayo.

1 de diciembre 2025 · 18:42hs
Capibaras VX, el nombre de la selección de rugby del Litoral que competirá en el Súper Rugby Américas.

El primer equipo profesional del Litoral, Capibaras XV, recibirá a Peñarol de Uruguay en su debut absoluto en el Súper Rugby Américas. Será el partido inaugural de la temporada y tendrá lugar el viernes 19 de febrero a las 19 en el Hipódromo de Rosario.

Con tres títulos Peñarol es el equipo que más veces ha levantado el trofeo máximo del rugby continental. Además llegará a Rosario con buena parte de la base de la selección uruguaya que clasificó al mundial 2027.

Neuquén se clasificó en un partido infartante y sueña con dar pelea en el Torneo Regional Amateur.

Están los cruces de la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur

José García, Mariela Santini y Emiliano Zapata son las principales autoridades de la Federación Entrerriana de Box en el período 2025-2029.

La Federación Entrerriana de Box tiene nuevo presidente

Posterior al debut el equipo de Nicolás Galatro recibirá a Cobras XV en Santa Fe. El partido está programado para el sábado 28/2 en Santa Fe. El primer partido en Entre Ríos para la franquicia litoraleña será ante Selknam el sábado 23 de mayo desde las 16 en Paraná.

Localía regional para los Capibaras XV

Después de 25 ediciones el Torneo Regional del Litoral ha logrado consolidarse como el más importante importante del interior del país. La conjunción de la uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos buscarán ahora llevar ese éxito al plano profesional.

Capibaras XV es el único equipo en hacer de local en todas las ciudades cabecera de la región que representa, resaltando su sentido pertenencia con la región.

