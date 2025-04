Camila Pérez: "Ponerte la de Argentina no se compara con nada"

Camila Pérez fue a una concentración de la Selección Argentina Sub 19

Camila Pérez, jugadora surgida en Paracao y actual pieza clave en el vóley nacional juvenil, vive un presente soñado tras ser convocada nuevamente a la Selección Argentina Sub 19. Con varias citaciones anteriores en su recorrido formativo y una participación en 2022 en la observación nacional de la categoría U17, la armadora entrerriana sigue consolidándose en el máximo nivel juvenil.

Tras su destacado paso por Bahíense del Norte, donde fue protagonista del subcampeonato en la Liga Nacional A2 y del ascenso a la Liga Argentina de Vóley, Camila expresó a UNO que “volver a ser llamada es un privilegio que te llena de energía” y que “hoy me siento más segura en la cancha, más consciente de lo que implica ponerse la camiseta de Argentina”.

Inspirada en figuras como Yamila Nizetich, la oriunda de Paraná destaca el acompañamiento de Paracao, su familia y su entorno como motores fundamentales para seguir creciendo. Con sueños de competir en ligas profesionales de Europa y una mentalidad enfocada en la constancia, la disciplina y las ganas, Pérez reafirma su compromiso de representar al país y disfrutar cada momento con la celeste y blanca.

La primera concentración del año para la Sub 19 tuvo lugar en el Cenard, con vistas al Mundial que se disputará en Serbia y Croacia, del 3 al 13 de julio.

—¿Sensaciones de volver a la Selección? ¿Estas feliz?

—Volver a ser convocada es una mezcla de orgullo, nervios y mucha motivación. Ponerte la camiseta de Argentina no se compara con nada, es un privilegio que te llena de energía para dar lo mejor en cada entrenamiento. También es una oportunidad para seguir creciendo como jugadora y como persona. Compartir esto con mis compañeras, viajar, competir, son sensaciones únicas y muy hermosas de vivir.

—¿Qué expectativas tenés en cada llamado a concentración con la Sub 19?

—En cada concentración busco mejorarme a mi misma, dando lo mejor de mi para poder seguir representando al país.

—¿Qué diferencias notás en vos desde tu primera vez con la celeste y blanca hasta hoy?

—Siento que crecí muchísimo, tanto en lo deportivo como en lo personal. Antes era todo nuevo para mí, estaba más nerviosa, insegura, y no entendía del todo lo que significaba representar a Argentina. Hoy me siento más segura en la cancha, más consciente de lo que implica ponerse esta camiseta. Mejoré técnicamente, físicamente y también aprendí a trabajar mejor en equipo, a manejar la presión y a disfrutar cada momento.

—¿Cuál creés que fue el factor clave para que te vuelvan a llamar al equipo nacional?

—La constancia, disciplina, predisposición y ganas son características que los entrenadores buscan y que las jugadoras del equipo tenemos, son factores claves donde hay que hacer hincapié para seguir formando parte del equipo.

—¿Qué fue lo que más te marcó de experiencias anteriores con la Selección?

—Escuchar el himno por primera vez en la cancha con todas mis compañeras sin dudas es la sensación mas linda que me llevo del torneo.

—¿Cómo es un día típico durante las concentraciones con Las Panteritas?

—Nos solemos levantar bien temprano para desayunar y tener un turno de pelota de mas o menos hora y media, después nos vamos para el gimnasio para hacer ejercicios específicos de vóley, almorzamos hacemos siesta para después hacer el segundo turno de pelota que es un poco mas largo (2 a 2 horas y media), merendamos y lo que es tardecita noche ya nos queda libre para hacer tareas de la escuela o hablar con la familia.

Camila Pérez surgió de Paracao

—¿Qué jugadora del seleccionado mayor te inspira o te gustaría conocer más de cerca?

—Yaz Nizetich. Me encanta su garra, cómo siempre deja todo en la cancha y la energía que transmite al equipo. Además, tuvo una carrera súper larga y jugó en un montón de ligas importantes del mundo.

—¿Qué significa para vos seguir representando a Paracao en este camino?

—Paracao es una familia que llevo desde que arranque vóley, me pone contenta que el club este presente y poder representarlo.

—¿Cómo te apoya el club y tu entorno en este crecimiento deportivo?

—La verdad es que el apoyo del club y de mi entorno fue clave en todo este proceso. En el club siempre me dieron la oportunidad de crecer, de entrenar a un nivel alto, y los entrenadores confiaron en mí desde el principio. Me exigieron, pero también me acompañaron en cada paso. Y mi familia y amigos también son un pilar fundamental, están en todos los momentos.

—¿Te imaginás jugando un día en el exterior o en una liga profesional? ¿Es un sueño a futuro?

—Si, me encantaría poder formar parte de una liga profesional en Europa. La experiencia de competir en otro país, conocer nuevas culturas, aprender de distintos estilos de juego y seguir creciendo como jugadora y como persona.

Camila Pérez es armadora