Buenas actuaciones de los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey

Las Damas de la Federación Entrerriana de Hockey fueron quintas en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 14 y los Caballeros sextos.

15 de septiembre 2025 · 21:40hs
Pasó el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 14 de hockey sobre césped, en el que dijeron presente los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH), quienes tuvieron buenas actuaciones en sus respectivas competencias. Las Damas finalizaron quintas, mientras que los Caballeros fueron sextos.

El equipo femenino participó de la división B en Mar del Plata, donde integró la Zona A, en la que finalizó tercero con cuatro puntos tras vencer 1 a 0 a Federación Amateur de Hockey sobre Césped Unión del Centro (gol de Juana Ruiz), caer 3 a 1 con Asociación Marplatense (gol de Sofía Giménez Deharbe) y empatar 2 a 2 con Asociación Litoral (goles de Guadalupe Quinteros y Renata Gallardo Bastiani). En las semifinales por la permanencia igualó 1 a 1 con Asociación del Oeste de Buenos Aires (gol de Catalina Bonarrigo) y se impuso 3-2 en los penales para asegurarse su lugar en la categoría. En su último encuentro goleó 3 a 0 a la Federación Neuquina (dos goles de Renata Gallardo Bastiani y uno de Mía Verbauwede).

Por su parte, el elenco masculino participó de la división A en Mendoza. Por la Zona 3 goleó 7 a 1 a Asociación Marplatense (goles de Clemente Piloni -2-, Felipe Vich -2-, Lázaro Vaiarini -2- e Ignacio Taffarel) y perdió 1 a 0 con la Asociación Mendocina para terminar segundos con tres puntos. En los cuartos de final fue aplastado por la Asociación Amateur de Hockey Sobre Cesped de Buenos Aires 11 a 0, por lo que debió disputar el reposicionamiento. Allí se impuso 3 a 1 sobre la Asociación Salteña (goles de Reichel Leguizamón, Felipe Vich y Augusto Gómez Roble) y perdió 2 a 0 con la Federación Cordobesa el último partido.

Federación Entrerriana de Hockey Campeonato Argentino Hockey sobre césped Mar del Plata Mendoza
