Pasó una nueva jornada del Torneo Dos Orillas de Damas

Se jugó la cuarta fecha de la Zona Campeonato y la tercera de la Zona Ascenso del Torneo Dos Orillas de Damas.

Paracao Azul y Talleres Rojo se midieron por la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas.

Se vivió una nueva jornada en el Torneo Dos Orillas de Damas , certamen que llevan adelante de manera conjunta la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). En la Zona Campeonato se disputó la cuarta fecha; mientras que en la Zona Ascenso se jugó el tercer capítulo.

En lo que respecta el primer estamento de la competencia, el campeón vigente, Náutico El Quillá Azul, mantiene su andar imparable y se impuso en un partidazo sobre Banco Provincial para continuar con puntaje ideal. En los duelos entre paranaenses, festejaron como visitante Talleres Rojo y Rowing Azul al derrotar a Paracao Azul y Estudiantes Blanco, respectivamente. Mientras que Estudiantes Negro se hizo fuerte afuera ante CRAI.

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Se disputa un nuevo capítulo del Torneo Dos Orillas de Damas

Mientras que en las divisiones de ascenso, Argentino de San Carlos Centro manda en la B1; en tanto que en la B2 la cima está compartida entre El Quillá Amarillo, CRAR y Atlético Franck.

Lo que pasó en el Torneo Dos Orillas de Damas

Zona Campeonato

Resultados: Universitario de Santa Fe 2-7 La Salle; Alma Juniors 1-1 Santa Fe RC Azul; Paracao Azul 1-2 Talleres Rojo; Estudiantes Blanco 0-2 Rowing Azul; El Quillá Azul 5-4 Banco Provincial; y CRAI 2-3 Estudiantes Negro.

Posiciones: El Quillá 12 puntos; La Salle 10; Talleres Rojo y Rowing Azul 9; Banco Provincial y CRAI 6; Santa Fe RC Azul y Estudiantes Negro 5; Paracao, Alma Juniors y Estudiantes Blanco 1; Universitario 0.

Próxima fecha (quinta): Estudiantes Negro vs Univesitario; Banco Provincial vs CRAI; Rowing Azul vs El Quillán Azul; Talleres Rojo vs Estudiantes Blanco; Santa Fe RC Azul vs Paracao Azul; y La Salle vs Alma Jrs.

Zona Ascenso B1

Resultados: Santa Fe RC Blanco 0-3 Tilcara; Talleres Blanco 1-2 La Paz Hockey; Capibá 4-0 Unión Agrarios Cerrito; y Unión 0-5 Argentino de San Carlos Centro.

Posiciones: Argentino 7 puntos; Tilcara y Santa Fe RC Blanco 6; Capibá 4; Colón, Talleres Blanco, La Paz Hockey y Unión 3; Unión Agrarios Cerrito 0.

Próxima fecha (cuarta): Unión Agrarios vs Unión; La Paz Hockey vs Capiba RC; Tilcara vs Talleres Blanco; Colón vs Santa Fe RC Blanco.

Zona Ascenso B2

Resultados: El Quillá Amarillo 3-0 Colón de San Justo; CRAR-Santa Fe RC Rojo; Rowing Blanco 1-1 Diamantino; y Estudiantes Amarillo 1-4 Atlético Franck.

Posiciones: El Quillá Amarillo, CRAR y Atlético Franck 6 puntos; Rowing Blanco 4; CRAI Blanco, Colón de San Justo y Diamantino 1; Estudiantes Amarillo 0.

Próxima fecha (cuarta): Diamantino vs Estudiantes Amarillo; Colón de San Justo vs CRAR; y CRAI Blanco vs El Quilla Amarillo.