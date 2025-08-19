El CEF N°3 obtuvo el segundo puesto en la Copa Regional del Litoral

Los representantes del CEF °3 de Concepción del Uruguay conquistaron seis títulos y cuatro subcampeonatos. El certamen se desarrolló en Misiones.

El Centro Provincial de Educación Física (CEF) N° 3, Profesor Hugo La Nasa de Concepción del Uruguay tuvo una destacada actuación en la primera edición de la Copa Regional del Litoral de atletismo, categoría U20. La competencia se desarrolló en la pista sintética del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD), en Posadas, Misiones.

El CEF N°3, que contó con sólo siete atletas, finalizó en el segundo puesto al reunir 75 puntos. El primer lugar fue para el representativo de Unión Cultural y Deportiva San Guillermo (UCyD), de la provincia de Santa Fe con 199 puntos. Completó el podio por equipos, Corrientes Corre con 54 unidades.

Participaron 120 deportistas de 13 instituciones de seis provincias que conforman la región Litoral, en esta oportunidad llegaron desde las ciudades de Resistencia (Chaco), Pirané (Formosa), Crespo (Entre Ríos), Virasoro (Corrientes), CEF Nº 3 de Concepción del Uruguay, San Guillermo (Santa Fe), Puerto Rico, Eldorado, Campo Ramón, Colonia Aurora, Profundidad, Oberá e invitados de Avellaneda (Buenos Aires) y la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Fueron dos jornadas, bajo condiciones climáticas ideales, colmadas de sana competencia, confraternidad entre atletas, entrenadores y dirigentes del atletismo.

El torneo tuvo como objetivo general promover el desarrollo del atletismo juvenil entre las provincias del litoral y como propósito específico la conformación de la delegación que representará a Argentina en la tercera edición del Trofeo ABP (Argentina, Brasil y Paraguay), que se llevará a cabo el 27 y 28 de septiembre en Encarnación, Paraguay.

La organización de la Copa Regional del Litoral

La primera edición de esta competencia fue organizada por el Ministerio de Deportes de la provincia de Misiones, con el objetivo de impulsar el desarrollo del atletismo juvenil entre las provincias del Litoral. La fiscalización estuvo a cargo de la Federación Misionera de Atletismo, con el aval de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA).

La organización recibió el acompañamiento de la Secretaría de Deportes y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Posadas.

Los títulos obtenidos por el equipo del CEF N°3

Dentro de una delegación que obtuvo varios podios las mejores actuaciones en varones correspondieron a los entrerrianos (aún de la U18) que compitieron en la U20. En este punto Nicolás Cousillas se adjudicó la medalla de oro en la prueba de salto en largo al finalizar la prueba con una marca de 6.80 metros. Por su parte, Diego Sincosky conquistó la competencia de lanzamiento de martillo al enviar el implemento 55.21 metros de distancia. Mientras que Adrián Viso dominó la prueba de lanzamiento con una plusvalía de 58,40 metros.

Valentín Sánchez también aportó otro título a la delegación de la Histórica al dominar la prueba de salto triple con un registro de 13,75 metros. Sánchez también se subió al podio en la competencia de salto en largo, posicionándose detrás de Cousillas con una marca de 6,40 metros.

Antonella Flindt, por su parte, se consagró campeona en lanzamiento de martillo con una marca de 40,71 metros. El segundo puesto de esta prueba fue para otra representante del CEF N°3: se trata de Lara Bonato, quien finalizó con un registro de 40,61 metros.

El restante título llegó de la mano de Maia Cardenaux, quien conquistó la prueba de salto triple con 10,86 metros.

El equipo entrerriano también se alzó con el segundo puesto en la posta 4×100 a traves de Valentín Benítez, Adrián Viso, Diego Sincosky y Nicolás Cousillas.

La delegación uruguayense estuvo acompañada por los profesores Patricia Lescano y Beto Fernández además del director del establecimiento, Damián Viso.