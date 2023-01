Brian Calderara, un año más en Barracas Central.

La temporada 2022 del crespense Brian Calderara fue muy buena ya que logró tener continuidad en Barracas Central, un equipo guapo y con buen fútbol. El lateral izquierdo fue cedido desde Newell’s Old Boys a préstamo y no desaprovechó la oportunidad ya que cumplió con creces. Es más para esta temporada arregló condiciones en La Lepra por un año más y regresó nuevamente con la misma condición al equipo de Rodolfo De Paoli.

Calderara, que jugó además en Atlético Rafaela, se sumó a un equipo que venía del Torneo Nacional con una propuesta interesante en materia futbolística. La adaptación en estos casos es más sencilla. “Cuando llego a Barracas ellos tenían la base de lo que fue el equipo de la B Nacional y el técnico armó el equipo partiendo de ahí con los jugadores que se quedaron a jugar el torneo de Primera División. La verdad es que se armó un equipo bueno, competitivo que no regalaba nada y peleaba siempre todo. Por ahí los resultados se daban, pero siempre peleando”.

brian calderara.jpg

Brian también recordó lo que fue el partido de la polémica ante Patronato en cancha de All Boys donde hubo errores del VAR, goles anulados insólitos, el Guapo venció 2-1 a Patronato que estalló en el final: golpes e incidentes con Baliño y la policía. Lamentable. “Se armó un lindo quilombo (risas). Me llegaron muchas puteadas por la redes sociales y por todos lados, pero uno cuando se pone una camiseta la defiende y no piensa en si es hincha de un equipo o del lugar de donde vive como en mi caso que soy de Crespo. La verdad yo a esto lo tomo como un laburo y hoy en día el que me da trabajo es Barracas y voy a defender siempre la camiseta como tiene que ser”, contó y prosiguió: “Me atacaron bastante, pero es entendible porque ellos se jugaban mucho ya que estaban peleando por el objetivo que era mantener la categoría y justo da la casualidad que pasa esa situación conmigo que soy de Crespo. Fue un poco incómoda la situación después del partido, pero como te dije esto es trabajo y son las cosas que pasan lamentablemente en un futbol enfermo”.

Luego el crespense habló de su presente y del nuevo préstamo de Newell’s a Barracas. “Estuve en Rosario porque me quedaba contrato por un año más. Antes de irme de acá yo ya había hablado con Rodo, el técnico para seguir porque él quería que me quede entonces anduvimos ahí sin saber que hacer, pero la verdad que siempre agradecido con Barracas por la oportunidad que me dio porque si dudas si no fuese por ellos no tendría los partidos que tengo en Primera División y no estaría tan tranquilo. No dudé en quedarme acá un año más así que renovamos un año más con Newell’s hasta diciembre del 2024 y de ahí me vine a Barracas a préstamos un año más. A Rosario sólo fui a arreglar el contrato y lo que íbamos a hacer. Estaremos otro año más en Barracas y estoy muy contento y muy feliz por eso”.

El entrenador lo quiere y eso también es vital para un futbolista. “Uno siempre que va a un equipo quiere contar con que el entrenador lo quiera y le guste tu juego para sentirte importante. Cuando pidió que me quede no lo dudé tampoco”.

Finalmente habló de metas. “La verdad es que se armó un plantel todo nuevo, sólo quedamos cinco del año pasado así que la meta es pelear por los objetivos que nos propusimos el año pasado que es mantener la categoría y tratar de entrar a alguna copa ya que el año pasado estuvimos cerca de hacerlo, quedamos a cuatro puntos. Fue un año muy lindo y esperemos que este año se repita y logremos los objetivos que nos propongamos”.