Jubilados provinciales rechazan emergencia y Reforma Previsional: podría provocar una crisis socioeconómica y humanitaria

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales del Departamento Paraná instan a la Legislatura a no avanzar con una reforma Previsional.

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales del Departamento Paraná instan a la Legislatura a no avanzar con una reforma Previsional.

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales del Departamento Paraná, alzaron la voz para expresar su rechazo al proyecto de Reforma Previsional , bajo la consigna “Sin Nosotros No”.

A través de un duro documento, los pasivos entrerrianos del departamento Paraná manifestaron su rechazo a la declaración de la emergencia previsional y exigieron ser escuchados por el Poder Ejecutivo y los legisladores antes de que se avance sobre sus derechos conquistados. Instan a la Legislatura a no avanzar con una reforma que, según su visión, podría desencadenar una crisis socioeconómica y humanitaria en la provincia.

“No somos números en una planilla”

El reclamo se centra en la deshumanización que, según los jubilados, perciben por parte del Estado. En el documento, los beneficiarios subrayan que su situación no es un dato estadístico, sino el reflejo de décadas de servicio. “Detrás de cada haber previsional hay una vida de trabajo, de esfuerzo, de sacrificios y de aportes realizados durante décadas, con la confianza de que el Estado respetaría el derecho a 'una vejez digna'”.

Asimismo, denuncian que las decisiones se toman a sus espaldas: “Hablan de nosotros como si no estuviéramos. Llenan informes, firman sin mirarnos. Dicen que es para nuestro bien, pero nadie nos pregunta”.

Rechazo a la Emergencia Previsional

Uno de los puntos más críticos del texto es la negativa a declarar el estado de emergencia del sistema. Para los jubilados, la solución no debe pasar por el ajuste sobre los haberes, sino por la gestión de fondos adeudados y el control administrativo. “Consideramos NO necesario declarar el estado de emergencia del sistema previsional. Solo se necesita ajustar los controles, exigir de la Nación el cumplimiento del Pacto Fiscal remitiendo los fondos comprometidos”.

En este sentido, advierten sobre la peligrosidad de otorgar “facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo y al Presidente de la Caja para modificar aspectos esenciales del sistema previsional”, lo cual consideran que violaría los derechos de propiedad y principios constitucionales de proporcionalidad establecidos en el artículo 41 de la Constitución Provincial.

Impacto en las mujeres y aumento de la edad jubilatoria

La reforma propuesta, que busca sustituir el artículo 36 de la Ley 8.732, ha generado una alarma especial en el colectivo femenino. El proyecto plantea elevar la edad jubilatoria a los 65 años para ambos sexos, lo que representa un aumento de 8 años para las mujeres entrerrianas.

El documento califica esta medida como un retroceso histórico: “Es increíble y casi ofensivo que el Estado provincial proponga un cambio tan ofensivo para el colectivo femenino, que viene luchando históricamente a nivel internacional por sus derechos”. Además, advierten que la intención futura de llevar la edad a los 68 años significaría, en la práctica, que las mujeres deban trabajar 11 años más que en el régimen actual.

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Defensa del 82% móvil y los derechos conquistados

Finalmente, el sector advirtió que el “desenganche” de los activos y la modificación del cálculo de haberes destruiría el “pacto de confianza que existe entre el Estado y quienes dedicamos la vida al servicio público”.

“Defender la Caja no significa reducir derechos. Significa administrar mejor los recursos, exigir el cumplimiento de las obligaciones existentes y garantizar que los compromisos asumidos con los trabajadores sean honrados”.

El documento