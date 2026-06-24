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Niños de una escuela rural entrerriana se sumaron a cantarle el feliz cumpleaños a Messi

Alumnos de la Escuela N° 41 José María Berutti, de La Balsa, se sumaron al homenaje nacional por los 39 años de Lionel Messi y le cantaron el Feliz Cumpleaños.

24 de junio 2026 · 11:03hs
Alumnos de la Escuela N° 41 José María Berutti

Alumnos de la Escuela N° 41 José María Berutti, de La Balsa, se sumaron al homenaje nacional por los 39 años de Lionel Messi y le cantaron el Feliz Cumpleaños.

En el marco de una iniciativa viral que se multiplicó en todo el país, alumnos de la Escuela N° 41 José María Berutti, ubicada en el paraje La Balsa, en la zona rural de Villa Urquiza, departamento Paraná, se sumaron este miércoles al homenaje por el cumpleaños de Lionel Messi.

A las 10 de la mañana, los niños y docentes de la institución entonaron el tradicional “Feliz Cumpleaños” para saludar al capitán de la Selección Argentina, quien celebra sus 39 años mientras disputa su sexto Mundial y el último baile con la camiseta albiceleste. El emotivo video fue enviado a UNO.

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“Al 10 a las 10”

La propuesta nació a partir de una campaña impulsada por el conductor y periodista Rodolfo Barili (Telefé) y difundida a través de las redes sociales. En un video que rápidamente se volvió viral, Barili convocó a los argentinos a participar de un saludo masivo para homenajear al campeón del mundo en una fecha muy especial.

LEER MÁS: Lionel Messi cumple 39: la vigencia del crack que destruye récords

“Este miércoles Leo cumple años y tenemos una idea que la queremos compartir con todos ustedes”, expresó Barili al presentar la iniciativa. La consigna consistió en que miles de personas, sin importar el lugar donde se encontraran, cantaran el “Feliz Cumpleaños” a las 10 de la mañana y nuevamente a las 10 de la noche.

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La comunidad educativa de la Escuela José María Berutti no quiso quedarse afuera de la propuesta y protagonizó un emotivo momento al dedicarle su saludo al astro rosarino.

Niños Escuela Messi
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