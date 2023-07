Botafogo tiene un nuevo DT para jugar contra Patronato

O amor pelo escudo mais bonito do mundo falando alto desde criancinha ⭐️ #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/hhy1mi9P6a

Al portugués de 47 años le atrajo el proyecto del Botafogo, además de la parte económica, que es similar a la de Castro. Lage firmó contrato hasta final de temporada porque no sabe cómo se adaptará al fútbol brasileño.

Con una larga trayectoria Lage dirigió a Benfica, Al Ahli de Emiratos Árabes Unidos, Sheffield Wednesday, Swansea y Wolverhampton de Inglaterra y desde octubre de 2022 está sin club, señaló Globo Esporte.

Botafogo es puntero del Brasileirao con 33 puntos, a siete del segundo Gremio, y el miércoles próximo visitará a Patronato de Paraná, que juega en la Primera Nacional, en la cancha de Colón de Santa Fe, en el cruce de ida de los 16vos. de final de la Copa Sudamericana.

El miércoles 19 de julio definirá la llave como local en Rio de Janeiro ante el equipo entrerriano y Botafogo cuenta con los argentinos Víctor Cuesta (ex Arsenal, Defensa y Justicia, Huracán e Independiente) y Leonel Di Plácido (ex All Boys, Atlético Tucumán y Lanús).