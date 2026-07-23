Feliciano impulsa plan de acceso a la tierra: se sortearán 16 lotes para familias que buscan su primer hogar

El intendente de Feliciano elevó un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para regular la venta transparente de terrenos destinados a vivienda única

El intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, elevó un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para regular la venta transparente de terrenos destinados a vivienda única. Anunció que habrá planes de pago de hasta 36 cuotas y lo recaudado se reinvertirá en obras para la ciudad.

Con el objetivo de brindar soluciones habitacionales concretas y planificadas, se presentó un proyecto de ordenanza ante el Concejo Deliberante para habilitar la adjudicación y venta de 16 lotes municipales. La iniciativa está diseñada exclusivamente para familias jóvenes y residentes locales que sueñan con proyectar y construir su vivienda única, familiar y permanente. Los terrenos están ubicados en la Manzana 167 (calle San Juan, entre Gascón y Mitre).

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Para erradicar cualquier tipo de discrecionalidad y asegurar que todos los vecinos compitan en igualdad de condiciones, las autoridades confirmaron que el sistema de adjudicación se realizará mediante un sorteo público y ante Escribano Público.

"Queremos que el acceso a la tierra sea un proceso absolutamente transparente, donde el esfuerzo de los vecinos rinda frutos y las oportunidades sean reales para quienes no tienen casa propia", destac+.

Requisitos y financiamiento

Para participar del sorteo, los aspirantes deberán cumplir condiciones como ser argentinos mayores de 18 años, acreditar un mínimo de 5 años de residencia real en la localidad, no poseer ningún inmueble a su nombre ni haber recibido beneficios de programas habitacionales en la última década, además de presentar un garante solidario.

El municipio diseñó tres modalidades de pago accesibles para adaptarse a la realidad económica de cada hogar: un beneficio del 10% de descuento por pago al contado, una financiación corta (45% de anticipo y hasta 12 cuotas) y una opción a largo plazo (45% de anticipo y hasta 36 cuotas).

Un punto destacado del proyecto es el destino de los fondos obtenidos. Cada peso recaudado por la venta de estos lotes se reinsertará de manera directa en la comunidad. El dinero se utilizará para ejecutar nuevas obras de infraestructura urbana, financiar futuros proyectos de hábitat y fortalecer las acciones locales de prevención ante emergencias climáticas, fortaleciendo un ciclo virtuoso de que todo vuelva a la comunidad que todo regrese al vecino.