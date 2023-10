Boca y Argentina, las dos pasiones de Lucio.

575037.jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

Con relación a lo anteriormente expresado, UNO tuvo una gran charla con Lucio Morales, donde el entrerriano soltó detalles únicos de los tres mundiales en los que dijo presente y además, contó cómo se prepara para vivir la final de la Copa Libertadores de América.

Su primera experiencia mundialista comenzó en Brasil 2014, donde Argentina quedó a tiro del título: “Empecé con la Copa América 2011, acá en Argentina y después seguí con Brasil. Las sensaciones fueron divinas, ver todo lo que es el acontecimiento y el intercambio cultural con los otros países, es como si fuera un viaje de egresados. Eso te lleva a querer seguir por el mismo camino”.

Cuatro años más tarde le tocó visitar el verano de Rusia 2018, donde el seleccionado argentino no dio su mejor imagen. Pero lo disfrutó de igual manera: “Era el verano de ellos, con un fenómeno de que la mayor parte del día era de día y la verdad que lindo, porque vas encontrando gente, haciéndote amigos y reuniendo con grupos a los que nos une esto, la pasión”.

Por último y buscando revancha, recaló en Qatar 2022. Allí vivió un torneo único y se coronó de gloria: “Creo que Qatar es un antes y un después en lo personal, porque estuve cuatro años preparándome para poder llegar. No se hizo fácil, pero estuvimos allá y la frutilla del postre fue la consagración de Argentina y Messi, que él te lleva a todo esto”.

Además, Lucio quedó plasmado en varias fotos históricas con Messi festejando de fondo: “Quedé en el recuerdo para mis conocidos más que nada, la gente que me conoce y me quiere. Tener fotos atrás del arco y con Messi de fondo festejando un gol, nunca me lo esperaba. La organización fue un cien, la verdad que los árabes pusieron una impronta muy buena, yo creo que Mundial como este no vamos a tener, por todo lo que se consiguió más que nada. Pero lo más mágico fue que los fotógrafos me mandaran las fotos en las que yo estaba atrás festejando el gol con Messi, eso fue lo más grandioso que me pudo haber pasado”.

En otro orden de las cosas, Lucho fue consultado sobre si en algún momento creyó que otra vez se quedaría sin ver campeona a la Selección: “Nunca me quise cargar la mochila de ilusión sinceramente, con el tema de si íbamos a salir campeones o no. El primer partido no lo vi, que fue el de Arabia Saudita, iba justo de viaje. Pero llegué allá y dije, vamos a salir campeones. Desde el primer día que estuve, hasta el último, nunca dudé. Se sufrió, obvio, porque estamos acostumbrados a sufrir. Pero siempre dije que íbamos a salir campeones”.

También, detalló el momento más loco que le tocó vivir en una cita mundialista: “Lo más loco que me pudo haber pasado fue que en el entretiempo del partido Australia-Argentina los policías no me dejaban entrar. Había salido a comprarme para tomar y como el sector atrás del arco estaba lleno, los policías no me dejaban entrar, yo tenía el ticket y entre que empecé a discutir, me agarraron los nervios, me puse eufórico y me desconocí. Me peleé como con 10 policías”.

Por último, el paranaense reveló que quiere redoblar la apuesta en 2026: “Obviamente que vamos a intentar redoblar la apuesta en 2026. Pero soy muy fanático de Messi, de hecho lo tengo tatuado y lo sigo a donde puedo. Por eso, quiero redoblar la apuesta para la Copa América del año que viene en Estados Unidos”.

Dejando de lado Argentina y abordando su fanatismo por Boca, Morales expresó que no pudo asistir a la recordada final de Madrid: “A Madrid no llegué, era muy costoso solventar ese gasto en ese momento. Pero sí fui toda esa campaña en la cancha de Boca, fue algo hermoso. Siempre lo disfruto, a mi manera, pero lo disfruto un montón”.

En definitiva, manifestó que dirá presente en el Maracaná el 4 de noviembre: “Si Dios quiere, voy a estar presente en el Maracaná el 4. No sé con lo que me voy a encontrar, pero espero pasarla bien. Voy con muchos amigos, conocidos que me ha dado este deporte y la verdad que feliz, porque soy un privilegiado de muchos que quieren estar ahí”.

“Incluso, te voy a contar una anécdota. Tuve tres oportunidades de ingresar al Marcaná y por una cosa u otra no pude. Así que espero tener revancha y poder gritar campeón con Boca. Sería un premio fantástico ser campeón del mundo y de la Libertadores”, concluyó.