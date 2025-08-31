Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca visita a Aldosivi en Mar del Plata

Tras vencer de forma consecutiva a Independiente Rivadavia y luego a Banfield como local, Boca chocará con el Tiburón en el estadio Minella.

31 de agosto 2025 · 13:29hs
Cavani titular en Boca este domingo.

Tras dos victorias consecutivas que lo metieron en zona de clasificación, Boca buscará mantener la racha ganadora este domingo a las 14.30 en el Estadio José María Minella. El encuentro, que finalmente se jugará sin público visitante, será una prueba importante para el equipo de Miguel Ángel Russo.

De cara a este encuentro, la idea de Russo, es realizar apenas un cambio respecto a la victoria 2-0 ante Banfield. La única modificación se debe a la baja de Marco Pellegrino, quien sufrió una lesión de grado II en el obturador externo izquierdo, una dolencia que lo mantendrá fuera de las canchas por al menos dos semanas más. Su lugar en la zaga central será ocupado por Ayrton Costa.

El resto de la formación de Boca, según lo ensayado por el DT en el cierre de la semana, será el mismo que superó al Taladro en La Bombonera. Rodrigo Battaglia, quien padecía una molestia y trabajó diferenciado en varias prácticas, ya se recuperó por completo y seguirá compartiendo el eje del mediocampo con Leandro Paredes.

En el frente de ataque, el cuerpo técnico azul y oro ratifica una vez más su confianza en la dupla uruguaya conformada por Edinson Cavani y Miguel Merentiel. Ambos delanteros, que fueron los goleadores en el último partido, buscarán mantener su levantada futbolística y seguir sumando goles para el equipo.

Por su parte, el presente de Aldosivi en el Torneo Clausura no es el mejor. El Tiburón apenas sumó tres puntos en las primeras seis fechas, producto de tres empates, y llega a este partido luego de caer 1-0 ante Estudiantes en La Plata. El equipo marplatense, dirigido por Mariano Charlier, necesita sumar para alejarse de la zona baja.

La situación del conjunto de Mar del Plata es delicada en la lucha por el descenso.Si la temporada terminara hoy, Talleres y Aldosivi, ambos con 18 unidades, jugarían un desempate para evitar la pérdida de categoría, mientras que San Martín de San Juan ya descendería directamente por ser el último en la tabla anual.

La probable formación de Aldosivi vs. Boca, por el Torneo Clausura

Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico, Federico Gino; Matías García, Roberto Bochi, Tiago Serrago; Justo Giani, Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

La probable formación de Boca vs. Aldosivi, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Los datos de Boca vs. Aldosivi, por el Torneo Clausura

  • Hora: 14.30.
  • TV: ESPN Premium.
  • Árbitro: Sebastián Zunino.
  • Estadio: José María Minella.
Boca Mar del Plata Aldosivi Independiente Rivadavia
