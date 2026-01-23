Boca va a la carga por Santiago Ascacibar

Lo quiso River y no se dio. Ahora, semanas después, desde la otra vereda confirman que hay una firme intención de empezar a negociar para quedarse con sus servicios en este mercado de pases. Se trata de Santiago Ascacibar, el futbolista de 28 años que viene de ser campeón con Estudiantes y que Boca quiere contratar para reforzar el mediocampo.

El búnker del Xeneize se activó de la noche a la mañana en Ezeiza y abrió varios frentes de negociación en un verano que, por ahora, lo tiene sin caras nuevas en la antesala del debut en el Torneo Apertura. Y mientras las gestiones por Kevin Serna, Ángel Romero y Alexis Cuello ya están en marcha, puertas adentro aseguran que también consultarán condiciones por el polifuncional volante, que ya estuvo en el radar de Juan Román Riquelme.

Aunque fue River el que se movió en el arranque del mercado, cuando Estudiantes todavía tenía pendiente el Trofeo de Campeones que terminó consagrándolo tras el Clausura, las tratativas no llegaron a buen puerto y ahora es Boca el que aparece en escena. Tampoco sorprende: basta retroceder un año para recordar que en La Ribera ya habían levantado el teléfono por Ascacibar cuando Fernando Gago era el entrenador del conjunto azul y oro.

Las necesidades de Boca

Si bien el mediocampo es un sector en el que Claudio Úbeda tiene variantes, la falta de un jugador más dinámico, con llegada al área y hasta capacidad para recostarse sobre la banda derecha es una necesidad a cubrir.

Ascacibar tiene contrato con el elenco platense hasta diciembre de 2027 y, en los últimos sondeos, la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón comunicó que pretende alrededor de seis millones de dólares para liberar a una de sus figuras. Sin embargo, no pondrán trabas. Habrá que ver si Boca avanza y cómo se desarrolla una negociación que, a esta altura del mercado, aparece como inesperada pero posible.