Boca tiene una parada vital en Rosario

Para este encuentro ante la Lepra, el director técnico planea un once similar al que venció a San Lorenzo por la última fecha del campeonato doméstico, pero con dos cambios obligados: Guillermo Pol Fernández y el uruguayo Miguel Merentiel ingresarán por los lesionados Lucas Blondel y el charrúa Edinson Cavani, respectivamente.

Además, Martínez mantiene la duda de si dejar a Cristián Lema como central o que Jorge Nicolás Figal vuelva a ocupar el puesto.

Por su parte, Newell’s Old Boys viene de ganarle 1 a 0 a Sarmiento de Junín, en el estadio Eva Perón, por la 12ª fecha del Grupo B de la Copa de la Liga. Con uno menos por la expulsión del uruguayo Rodrigo Fernández, el equipo rosarino pudo llevarse los tres puntos por el penal convertido por el charrúa Juan Ignacio Ramírez a falta de 10 minutos.

Para este partido ante Boca Juniors, el entrenador uruguayo Mauricio Larriera pensó casi el mismo equipo que venció al Verde pero con dos cambios: Ever Banega ocupará el lugar del suspendido Fernández y Jerónimo Cacciabue reemplazará a Esteban Fernández.

Formaciones

Newell's: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Leonel Vangioni, Ángelo Martino; Ever Banega, Julián Fernández; Misael Jaime, Jerónimo Cacciabue, Francisco González; Juan Ignacio Ramírez. DT: Mauricio Larriera.

Boca: Leandro Brey; Luis Advíncula, Nicolás Figal o Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Pol Fernández, Cristian Medina, Equi Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Luca Langoni. DT: Diego Martínez.

Hora y TV: 17 (TNT Sports).

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Marcelo Bielsa.

El Chino Benítez, duro con Marcos Rojo

Jorge Benítez, un histórico del Xeneize, se mostró muy crítico del capitán de Boca Marcos Rojo.

“¿Si (Rojo) es ídolo y referente? No. Yo veo imágenes que no me gustan. Te voy a nombrar a un tipo que lo amo y lo quiero: ‘Pancho’ Sá. Iba y hablaba tranquilo, no cagaba a trompadas a nadie. Manejaba todo y no iba a hablar con el técnico haciendo gestos. No se puede gesticular tanto hoy con 25 cámaras, no queda bien. A ver si se entiende la explicación”, se despachó el Chino en diálogo con Súper Mitre Deportivo.

“Hay cosas que no me gustan de él. El hecho de tener la camiseta de Boca no significa que vos cagues a trompadas al rival. La gente no te va a querer porque pegues una patada o una plancha en la cara, es mentira eso. Jugá, tapame los agujeros, tapá la espalda, cerrame rápido. Eso es un ídolo”, remarcó.