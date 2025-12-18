Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca tiene su primera incorporación para la temporada 2026

Boca cerró la incorporación del delantero Marino Hinestroza. El miércoles se coronó campeón de la Copa Colombia con Atlético Nacional de Medellín

18 de diciembre 2025
Boca tiene su primera incorporación para la temporada 2026

La dirigencia de Boca Juniors cerró este jueves la primera contratación para encarar la temporada 2026. Se trata del delantero colombiano Marino Hinestroza, de último paso en Atlético Nacional de Medellín, equipo con el que conquistó el miércoles la Copa Colombia.

Luego de coronarse campeón con el Paisa el extremo se despidió del club con un mensaje en redes sociales que terminó de confirmar un acuerdo que ya venía encaminado y en los próximos días se definirá su arribo al Xeneize.

El futbolista de 23 años publicó un mensaje que marcó el cierre de su ciclo en el Verdolaga: “Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título. Te llevaré siempre en el corazón, Verde querido”.

En las últimas horas, las negociaciones avanzaron de manera decisiva, ya que hubo contacto directo entre Riquelme y el propio jugador, además de la presencia de un emisario de Boca en Colombia.

Las charlas entre los clubes llegaron a buen puerto y, de no surgir imprevistos, la transferencia se cerrará para que Hinestroza se incorpore de cara a la temporada 2026, en la que el Xeneize volverá a disputar la Copa Libertadores tras dos años de ausencia.

Si bien no se difundieron cifras oficiales, desde Colombia trascendió que Atlético Nacional había tasado al extremo en ocho millones de dólares.

Boca presentó una oferta cercana a los seis millones, contemplando bonos y objetivos, números que terminaron acercando a las partes.

Un viejo deseo de la dirigencia de Boca

En el anterior mercado, el club colombiano había exigido más de diez millones, pero la baja en el rendimiento del futbolista durante el segundo semestre y el nuevo contexto facilitaron el acuerdo. Además, Columbus Crew conserva el 50 por ciento de los derechos económicos del jugador.

Hinestroza cerró su etapa en Atlético Nacional con 84 partidos disputados, 11 goles y 14 asistencias, tras pasos previos por Palmeiras, Pachuca y Columbus Crew, y se desempeña como extremo por derecha, es veloz, potente y suele encarar hacia el centro para rematar con la zurda, características que lo convierten en una apuesta fuerte para reforzar el ataque de Boca.

