Boca presentó a Juan Barinaga como nuevo refuerzo

"La verdad estoy contento por estar acá. Me presenté con los chicos y con el técnico, que me recibieron de la mejor manera. Es un sueño estar en un club de esta magnitud grande, que es hermoso y me sorprendió", dijo el defensor.

Embed Chequeos médicos ✅

Primer entrenamiento ✅

Firma de contrato ✅#DaleBoca pic.twitter.com/42a4gCoZtL — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 30, 2024

¿Cuánto pagó Boca por Juan Barinaga?

Si bien en un primer momento la dirigencia del Pirata declinó los 2.500.000 dólares, más el pase de Esteban Rolón (se encuentra a préstamo desde el Xeneize), que había puesto sobre la mesa el conjunto de La Ribera por la totalidad del pase, siguieron negociando y alcanzaron un punto en común. En Belgrano manifestaron que no pretendían ningún jugador a cambio y aceptaron, entonces, esa misma cifra pero por el 80% de la ficha de Barinaga.