Organizaciones de mujeres en Santa Elena exigieron una Fiscalía y cuestionaron la respuesta judicial ante la violencia de género

Santa Elena marchó en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Organizaciones y referentes de Santa Elena volvieron a poner en agenda la falta de respuestas institucionales frente a situaciones de violencia de género, abusos y femicidios. También cuestionaron la decisión judicial de liberar a un hombre acusado de agredir brutalmente a su expareja y anunciaron una nueva movilización para el 10 de diciembre.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Soledad Casals, dirigente ladrillera y presidenta de la asociación civil Mujeres Tenían que Ser, reclamó respuestas del Estado frente a los casos de violencia de género, abusos y femicidios sin resolver en la localidad.

En el marco de una nueva jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres, organizaciones y referentes de Santa Elena volvieron a poner en agenda la falta de respuestas institucionales frente a situaciones de violencia de género, abusos y femicidios. Entre los principales reclamos se encuentra la creación de una Fiscalía en la localidad, para evitar que las víctimas deban trasladarse hasta La Paz para recibir atención y realizar las actuaciones judiciales correspondientes.

Soledad Casals, dirigente ladrillera y presidenta de la asociación civil Mujeres Tenían que Ser, expresó en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) su preocupación por la situación que atraviesa la comunidad y cuestionó especialmente la actuación del Poder Judicial en un reciente caso de violencia extrema contra una mujer.

Se trata de un episodio ocurrido hace pocos días, en el que un hombre fue detenido tras agredir brutalmente a su expareja, quien debió ser hospitalizada con lesiones de gravedad. Según relató Casals, la persona denunciada había recuperado la libertad por una decisión judicial y posteriormente la causa fue recaratulada como tentativa de femicidio.

"Me da vergüenza que una mujer estando como fiscal haya tomado la decisión de dejar libre a una persona que mandó a otra mujer al hospital", manifestó.

La referente sostuvo que la decisión de no disponer inmediatamente la detención del acusado generó indignación y preocupación entre las organizaciones de mujeres. Además, señaló que posteriormente el hombre fue encontrado con un arma, lo que incrementó la alarma en la comunidad.

El reclamo por una Fiscalía en Santa Elena

Casals advirtió que la situación no se limita a este último episodio, sino que responde a una problemática que, según sostuvo, se arrastra desde hace años. Mencionó la existencia de casos de abuso y violencia de género sin resolver, además de antecedentes de femicidios que generan preocupación entre las organizaciones locales.

En ese sentido, cuestionó la ausencia de organismos judiciales en Santa Elena y explicó que actualmente la localidad cuenta con un Juzgado de Paz, mientras que para determinadas actuaciones depende de la intervención de funcionarios judiciales de La Paz.

"¿Por qué en Santa Elena, habiendo tantos casos y tantas cosas que nos alarman, no hay respuesta del Estado? ¿Por qué no tenemos Fiscalía?", planteó.

Uno de los aspectos que consideró más preocupantes es la situación de las niñas víctimas de abuso sexual, quienes deben trasladarse hasta La Paz para realizarse las revisaciones médicas correspondientes.

"Las niñas abusadas tienen que ir hasta La Paz, así, sin bañarse, porque tienen que hacerse una revisación médica allá. De acá a La Paz hay una hora. Imaginate la revictimización que es eso", expresó.

Para la dirigente, contar con una Fiscalía en Santa Elena permitiría brindar respuestas más rápidas y evitar que las víctimas deban atravesar traslados y situaciones que profundizan el daño sufrido.

Ley Micaela y perspectiva de género

Otro de los puntos señalados por Casals fue la necesidad de que los funcionarios judiciales cuenten con formación en perspectiva de género y cumplan con las herramientas establecidas por la legislación vigente.

En particular, reclamó la aplicación efectiva de la Ley Micaela y cuestionó la actuación de los responsables de tomar decisiones en situaciones de violencia contra las mujeres.

"Necesitamos que sea efectiva. Si hubiese tenido perspectiva de género, se habría dado cuenta de que el tipo la estaba manipulando, pidiéndole que no lo mantuviera preso", sostuvo en referencia a la intervención judicial en el reciente caso.

En ese contexto, recordó que los derechos conquistados fueron resultado de años de lucha del movimiento de mujeres y remarcó que no se trata de solicitar favores, sino de exigir que las instituciones actúen conforme a las leyes.

"Exigimos que actúen como la ley lo dice. Para eso hemos luchado, nadie nos regaló nada, hemos conquistado derechos", afirmó.

Próxima movilización

Finalmente, Casals adelantó que las organizaciones volverán a movilizarse el próximo 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, para insistir con los reclamos presentados ante las autoridades.

La intención es establecer una agenda de demandas y obtener respuestas concretas del Estado. Según explicó, darán un plazo de 15 días para que las autoridades respondan a los pedidos formulados.

La referente también convocó a los varones a involucrarse en la lucha contra la violencia de género y acompañar los reclamos de las mujeres.