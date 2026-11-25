La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores de Entre Ríos se reunió para abordar la proyección financiera para el próximo año.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores de Entre Ríos se reunió este miércoles por la mañana en el recinto para abordar la proyección financiera de la provincia para el próximo año. Expusieron los ministros Fabián Boleas, Hernán Jacob y Néstor Roncaglia.

La actividad comenzó a las 8 en el recinto de la Cámara de Senadores de Entre Ríos. La reunión estuvo encabezada por el presidente de la Comisión Gustavo Vergara (Diamante- Juntos por Entre Ríos).

Con el objetivo de detallar las partidas asignadas, las prioridades de gestión y las proyecciones de ingresos y gastos de sus respectivas carteras, participaron del encuentro como invitados: el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, junto a funcionarios provinciales de cada área.

Durante la exposición, los titulares de las carteras ministeriales brindaron precisiones técnicas sobre el destino de los recursos y respondieron a las consultas de los senadores.

Asimismo, desde las áreas de infraestructura y seguridad se detallaron los planes de obra pública y equipamiento previstos para el próximo ejercicio.

Seguirán trabajando en el Presupuesto 2027

Tras finalizar la reunión de trabajo, el senador Vergara se refirió al proyecto de ley y señaló: “Los tres ministros se explayaron sobre las perspectivas que hay para el 2027, sin antes dejar de aclarar la ejecución de lo que va del año 2026. La idea es continuar el próximo martes 1 de diciembre con la idea de emitir dictamen”, confirmó tras adelantar que la comisión también tratará la semana próxima el proyecto de ley de integración Nuevo Banco Entre Ríos.

También estuvieron presentes los senadores: Marcelo Berthet, Víctor Sanzberro, Claudia Silva, Ramiro Favre, Hernán Méndez, Rafael Cavagna, Martín Oliva, Casiano Otaegui, Gladys Domínguez y Rubén Dal Molín.