El jefe de Gabinete, Diego Santilli, brindó un informe de gestión en el Senado de la Nación y en el mismo abordó una cantidad importante de temas.

Diego Santilli defendió la gestión en el Senado de la Nación.

Al brindar un informe de gestión en el Senado, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró este miércoles que “las reservas de oro de la República Argentina están perfectamente cuidadas”.

Y agregó: “Parte de las tenencias de oro de Argentina están en las bóvedas del Banco Central y parte está en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), con asiento en Basilea. No le demos más vueltas. Hay un informe de la AGN. Léanlo”, desafío el funcionario al contestar una consulta de la riojana del bloque del PJ Florencia López. “Parece que vieron La casa de papel y que se fumaron el oro”, chicaneó.

El informe de Diego Santilli

Al defender la gestión económica del oficialismo en el Senado, Santilli afirmó que la administración actual revirtió el cuadro heredado y sostuvo que el eje inicial fue ordenar las variables macroeconómicas.

“Nos dejaron 11 mil millones de dólares de reservas negativas. Este gobierno ha pasado de -11 mil a +50 mil millones de dólares”, señaló.

Sobre el endeudamiento, Santilli buscó contrarrestar los cuestionamientos opositores con cifras históricas y pidió analizar el pasivo consolidado.

“La deuda externa de Argentina en 2001 era de 144 mil millones de dólares; al 2023 era de 487 mil millones de dólares. El 82% de la diferencia la tomaron los gobiernos de ustedes. No miremos la deuda parcializada, sino la total (Tesoro-Banco Central)”, planteó.

Y agregó: “Este gobierno tomó una decisión: no más déficit fiscal. Este gobierno no se endeuda para pagar más déficit”.

La gestión de Javier Milei

En su diagnóstico sobre el punto de partida al comenzar la gestión de Javier Milei, Santilli atribuyó el deterioro a la dinámica inflacionaria descontrolada. “Esa inflación (del gobierno del Frente de Todos) destruyó salarios, destruyó pymes, juicios laborales. Todo eso devastó el proceso argentino de generación de trabajo”, expresó, y apuntó que “lo primero fue bajar la inflación para poder proyectar y saber cuánto cuestan las cosas”.

Santilli destacó que en materia de generación de empleo el proceso libertario es superavitario, si bien reconoció asimetrías sectoriales y el crecimiento del trabajo informal.

“En materia laboral hemos generado 645 mil puestos de empleo. Es cierto que creció el empleo informal. Argentina está recibiendo shocks diferenciados. Algunos sectores van saliendo más rápido que otros”, indicó

Respecto al endeudamiento familiar y el poder adquisitivo, Santilli sostuvo que en 2023 el salario formal promedio no cubría la canasta de una familia tipo —un cuadro que, según aseguró, se revirtió—, mientras que “la deuda bancaria apenas aumentó y la no bancaria retrocedió”.

En cuanto a la obra pública el jefe de Gabinete defendió el protagonismo del sector privado (“Nuestra convicción es que el privado lo hace mejor, más rápido, con menos costos y sin corrupción”) aunque desatacó una serie de proyectos de infraestructura financiados con recursos de Nación.

También destacó que YPF es una compañía que cotiza en bolsa, cuenta con tres sistemas de auditoría y “este año va a dejar 2.800 millones de ganancias y el año que viene va a estar muy por encima de eso”.

Para el final, manifestó: “La visión de la Argentina que tenemos es sin inflación, que no tenga déficit, que sus empresas se desarrollen y crezcan, que las inversiones avancen. La Argentina ha encendido esos motores. Está claro que falta, porque no hay experiencia en el mundo que haya arreglado sus problemas en uno, dos o tres años. Está claro que falta, pero estamos en el camino correcto”, cerró.