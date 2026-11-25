De 13 empresas que había hace seis años en Concordia hoy hay cinco. Desde la Cámara de Remises cuestionan la falta de regulación de las plataformas digitales.

La llegada de aplicaciones como Uber y DiDi ha generado un fuerte impacto económico en las remiserías habilitadas.

El servicio de remises en Concordia atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. La caída de la actividad, el avance de las aplicaciones de transporte y los elevados costos que implica sostener una empresa habilitada configuran un escenario preocupante para un sector que durante décadas formó parte de la vida cotidiana de los concordienses.

Hugo Maschio, referente titular de la Cámara de Remises de Concordia, trazó un panorama de la situación y puso el foco en las consecuencias que tuvo la llegada de plataformas como Uber y DiDi al mercado local.

Para dimensionar el impacto, Maschio propuso remontarse a noviembre de 2023, cuando comenzó a operar Uber en Concordia. Según recordó, ante el anuncio de la llegada de la aplicación, representantes de 13 empresas de remises se reunieron con el Concejo Deliberante para advertir sobre las consecuencias que podía generar su desembarco en una ciudad con un mercado de transporte limitado, mientras que al día de hoy quedaron apenas cinco empresas.

“Para nuestro rubro, como también para los taxis fue un golpe, un efecto económico importante. Los que todavía seguimos en el rubro tratamos de sostenernos para poder sostener nuestra estructura”, indicó en LT 15.

Las condiciones de las aplicaciones

En ese sentido, cuestionó las condiciones en las que funcionan estos servicios y señaló que, según su planteo, las plataformas no realizan aportes tributarios locales ni afrontan las mismas obligaciones que las empresas habilitadas. "Nosotros somos empresas que estamos habilitadas, blanqueadas, pagamos impuestos, tributamos y tenemos empleados a cargo", remarcó. El dirigente aclaró que el problema “no es exclusivo de Concordia, sino que responde a una transformación que se observa en distintas ciudades del país”.

Otro de los aspectos que atraviesa la discusión es la situación de quienes decidieron abandonar las remiserías tradicionales para trabajar mediante aplicaciones. Si bien inicialmente las plataformas aparecieron como una alternativa laboral, Maschio señaló que esa posibilidad no siempre resulta tan rentable como se presenta. "Hay gente que dejó de trabajar para cualquiera de las remiserías existentes en ese momento, se fue a las aplicaciones y hoy está buscando trabajo como chofer porque no pudieron mantener los autos. Pero bueno, eso es una decisión de cada uno”, dijo.

La posible salida a esta situación en Concordia

Para la Cámara de Remises, la salida a esta situación requiere una decisión política que establezca reglas claras para todos los actores que participan del transporte de pasajeros.

"¿El intendente se va a oponer a las aplicaciones cuando tiene la ciudad con mayor desocupación del país y tiene una fuente de ingreso de última que es un paliativo? Cada uno de los que están sentados al volante en las aplicaciones, en la remisería o en un taxi lleva el sustento familiar hoy, mañana será otro tema", manifestó.

Por último, Maschio expresó su malestar por la falta de respuestas del gobierno municipal y aseguró que desde el sector empresarial prácticamente dieron por terminadas las gestiones para obtener respaldo institucional.

"Nosotros a nivel empresa ya soltamos esa lucha porque al municipio no le interesa esa lucha. No le interesamos nosotros como empresa para nada. Prefiere que haya 1.000 autos trabajando de aplicación y prescindir de lo que hoy somos 100, 150 remises. El número es ampliamente diferente de un contexto a otro”, finalizó.