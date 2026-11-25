Con un golazo de tiro libre de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid venció a Viking Con un gol de Julián Álvarez, el Colchonero derrotó por 2-0 al conjunto de Noruega por la quinta fecha de la Champions League. También marcó Lautaro Martínez. 25 de noviembre 2026 · 19:36hs

Julián Álvarez volvió a ser determinante para el Colchonero.

Julián Álvarez coloboró para el triunfo del Atlético de Madrid contra el Viking de Noruega en el estadio Metropolitano con un golazo de tiro libre. La Araña anotó el 2-0, resultado que luego no se alteraría en el cruce correspondiente a la quinta fecha de la Fase Liga de la UEFA Champions League.

Luego de que Alexander Sorloth abriera la cuenta a los 18 minutos, el exatacante de River amplió la ventaja a los 23 minutos con un magistral tiro libre que el arquero Lubomir Belko llegó a despejar la pelota desde adentro del arco y, a pesar de que la acción continuó, el árbitro belga Erik Lambrechts convalidó el tanto gracias a la intervención de su reloj inteligente, que le advierte si el balón cruza la línea de gol.

Otro argentino que convirtió fue Lautaro Martínez, que a los 28 minutos del complemento marcó el 2-0 final con los que el Inter venció como local al Stuttgart de Alemania. El anterior tanto fue obra de Petar Sucic, de penal, a los 12 minutos de la segunda etapa. Resultados de la quinta fecha de la Champions League Sabah FK 1-4 Barcelona Slavia Praga 0-1 Villarreal Atlético de Madrid 2-0 Viking FK Brujas 0-3 Liverpool Inter de Milán 2-0 Stuttgart Shakhtar Donetsk 0-1 Fenerbahçe Lille 2-1 Bayern Múnich PSG 2-2 Roma Sporting Lisboa 2-2 Manchester United