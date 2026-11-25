Julián Álvarez coloboró para el triunfo del Atlético de Madrid contra el Viking de Noruega en el estadio Metropolitano con un golazo de tiro libre. La Araña anotó el 2-0, resultado que luego no se alteraría en el cruce correspondiente a la quinta fecha de la Fase Liga de la UEFA Champions League.
Con un golazo de tiro libre de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid venció a Viking
Con un gol de Julián Álvarez, el Colchonero derrotó por 2-0 al conjunto de Noruega por la quinta fecha de la Champions League. También marcó Lautaro Martínez.
Luego de que Alexander Sorloth abriera la cuenta a los 18 minutos, el exatacante de River amplió la ventaja a los 23 minutos con un magistral tiro libre que el arquero Lubomir Belko llegó a despejar la pelota desde adentro del arco y, a pesar de que la acción continuó, el árbitro belga Erik Lambrechts convalidó el tanto gracias a la intervención de su reloj inteligente, que le advierte si el balón cruza la línea de gol.
Otro argentino que convirtió fue Lautaro Martínez, que a los 28 minutos del complemento marcó el 2-0 final con los que el Inter venció como local al Stuttgart de Alemania. El anterior tanto fue obra de Petar Sucic, de penal, a los 12 minutos de la segunda etapa.
Resultados de la quinta fecha de la Champions League
Sabah FK 1-4 Barcelona
Slavia Praga 0-1 Villarreal
Atlético de Madrid 2-0 Viking FK
Brujas 0-3 Liverpool
Inter de Milán 2-0 Stuttgart
Shakhtar Donetsk 0-1 Fenerbahçe
Lille 2-1 Bayern Múnich
PSG 2-2 Roma
Sporting Lisboa 2-2 Manchester United