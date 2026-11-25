Un apostador de Santa Fe acertó todos los números en La Segunda del Quini 6 de este miércoles. En el Siempre Sale hubo 10 ganadores.

En el Quini 6, un apostador ganó $1.100 millones en La Segunda.

Un apostador acertó todos los números en la modalidad La Segunda del Quini 6, en el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles. En tanto que en el Siempre Sale hubo 10 con cinco aciertos y cada uno se lleva $35.595.806,40.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.600 millones de pesos.

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 10-07-39-38-34-16. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.458.955.663.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 01-40-45-25-09-32. Acá hubo un solo apostador que acertó los seis números y se llevó $1.100.000.000. La boleta se jugó en la ciudad de Carcarañá, en la provincia de Santa Fe.

En La Revancha, en tanto, aparecieron el 03-37-36-07-10-06. El pozo en esta modalidad quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $4.123.453.651.

Por último, en el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 21-25-24-43-33-32. Hubo 10 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $35.595.806,40.