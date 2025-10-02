Uno Entre Rios | Ovación | Copa Libertadores Femenina

Comienza una nueva edición de la Copa Libertadores Femenina

Boca y San Lorenzo buscarán el primer título para el país en la Copa Libertadores Femenina, torneo que se disputará del 2 al 18 de octubre en Argentina.

2 de octubre 2025 · 09:04hs
La Copa Libertadores Femenina se disputará en los estadios de Deportivo Morón y Banfield.

La Copa Libertadores Femenina se disputará en los estadios de Deportivo Morón y Banfield.

La Copa Libertadores Femenina 2025 comenzará este jueves en la Argentina. Será la 17ª edición del torneo, que tendrá a Corinthians de Brasil como defensor del título. La competencia, que reunirá a 16 equipos de los 10 países de la Conmebol, se desarrollará entre el 2 y el 18 de octubre en los estadios del Deportivo Morón y de Banfield.

Los equipos participantes fueron distribuidos en cuatro grupos de cuatro clubes, con los dos mejores de cada zona avanzando a los cuartos de final. Además, todas las instancias contarán con la aplicación de VAR, marcando un paso más en el desarrollo del certamen.

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

Talleres derrotó a Rowing en el cierre de la octava fecha del Clausura de la APB

APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha

Los equipos Argentinos en la Copa Libertadores Femenina

En la historia, ningún club argentino logró levantar el trofeo, por lo que Boca y San Lorenzo intentarán escribir una página inédita para el fútbol femenino nacional.

Los dos equipos argentinos llegaron al certamen tras ser los ganadores del Torneo Apertura y Clausura del año pasado, ya que Argentina tuvo un cupo más por ser anfitrión.

Las Gladiadoras integran el Grupo B, junto a Alianza Lima (Perú), ADIFFEM (Venezuela) y el poderoso Ferroviária (Brasil). El Xeneize tendrá su debut este jueves 2 octubre, a las 16, frente a Alianza Lima en Morón, mientras que completarán la fase enfrentando al equipo venezolano y a las brasileñas.

Por su parte, las Santitas quedaron en el Grupo C, compartiendo zona con San Pablo (Brasil), Colo Colo (Chile) y Olimpia (Paraguay). El Ciclón hará su debut el viernes 3 de octubre a las 20, Banfield frente al San Pablo, y luego se medirán con las paraguayas y las chilenas.

La gran final se disputará el sábado 18 de octubre en el Florencio Sola, escenario donde se conocerá al nuevo campeón de América en el fútbol femenino.

