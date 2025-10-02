Comienza una nueva edición de la Copa Libertadores Femenina

Boca y San Lorenzo buscarán el primer título para el país en la Copa Libertadores Femenina, torneo que se disputará del 2 al 18 de octubre en Argentina.

La Copa Libertadores Femenina se disputará en los estadios de Deportivo Morón y Banfield.

La Copa Libertadores Femenina 2025 comenzará este jueves en la Argentina. Será la 17ª edición del torneo, que tendrá a Corinthians de Brasil como defensor del título. La competencia, que reunirá a 16 equipos de los 10 países de la Conmebol, se desarrollará entre el 2 y el 18 de octubre en los estadios del Deportivo Morón y de Banfield.

Los equipos participantes fueron distribuidos en cuatro grupos de cuatro clubes, con los dos mejores de cada zona avanzando a los cuartos de final. Además, todas las instancias contarán con la aplicación de VAR, marcando un paso más en el desarrollo del certamen.

APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha

Los equipos Argentinos en la Copa Libertadores Femenina

En la historia, ningún club argentino logró levantar el trofeo, por lo que Boca y San Lorenzo intentarán escribir una página inédita para el fútbol femenino nacional.

Los dos equipos argentinos llegaron al certamen tras ser los ganadores del Torneo Apertura y Clausura del año pasado, ya que Argentina tuvo un cupo más por ser anfitrión.

Las Gladiadoras integran el Grupo B, junto a Alianza Lima (Perú), ADIFFEM (Venezuela) y el poderoso Ferroviária (Brasil). El Xeneize tendrá su debut este jueves 2 octubre, a las 16, frente a Alianza Lima en Morón, mientras que completarán la fase enfrentando al equipo venezolano y a las brasileñas.

Por su parte, las Santitas quedaron en el Grupo C, compartiendo zona con San Pablo (Brasil), Colo Colo (Chile) y Olimpia (Paraguay). El Ciclón hará su debut el viernes 3 de octubre a las 20, Banfield frente al San Pablo, y luego se medirán con las paraguayas y las chilenas.

La gran final se disputará el sábado 18 de octubre en el Florencio Sola, escenario donde se conocerá al nuevo campeón de América en el fútbol femenino.