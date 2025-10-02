La Copa Libertadores Femenina 2025 comenzará este jueves en la Argentina. Será la 17ª edición del torneo, que tendrá a Corinthians de Brasil como defensor del título. La competencia, que reunirá a 16 equipos de los 10 países de la Conmebol, se desarrollará entre el 2 y el 18 de octubre en los estadios del Deportivo Morón y de Banfield.
Comienza una nueva edición de la Copa Libertadores Femenina
Boca y San Lorenzo buscarán el primer título para el país en la Copa Libertadores Femenina, torneo que se disputará del 2 al 18 de octubre en Argentina.
Los equipos participantes fueron distribuidos en cuatro grupos de cuatro clubes, con los dos mejores de cada zona avanzando a los cuartos de final. Además, todas las instancias contarán con la aplicación de VAR, marcando un paso más en el desarrollo del certamen.
Los equipos Argentinos en la Copa Libertadores Femenina
En la historia, ningún club argentino logró levantar el trofeo, por lo que Boca y San Lorenzo intentarán escribir una página inédita para el fútbol femenino nacional.
Los dos equipos argentinos llegaron al certamen tras ser los ganadores del Torneo Apertura y Clausura del año pasado, ya que Argentina tuvo un cupo más por ser anfitrión.
Las Gladiadoras integran el Grupo B, junto a Alianza Lima (Perú), ADIFFEM (Venezuela) y el poderoso Ferroviária (Brasil). El Xeneize tendrá su debut este jueves 2 octubre, a las 16, frente a Alianza Lima en Morón, mientras que completarán la fase enfrentando al equipo venezolano y a las brasileñas.
Por su parte, las Santitas quedaron en el Grupo C, compartiendo zona con San Pablo (Brasil), Colo Colo (Chile) y Olimpia (Paraguay). El Ciclón hará su debut el viernes 3 de octubre a las 20, Banfield frente al San Pablo, y luego se medirán con las paraguayas y las chilenas.
La gran final se disputará el sábado 18 de octubre en el Florencio Sola, escenario donde se conocerá al nuevo campeón de América en el fútbol femenino.