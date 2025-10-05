Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo que se realizó este domingo. En cambio, en el Siempre Sale, hubo 14 ganadores.

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo que se realizó este domingo.

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo que se realizó en la noche de este domingo. En cambio, en el Siempre Sale, hubo 14 ganadores que se repartirán más de $22.000.000 cada uno.

El próximo miércoles, se estima, habrá en juego más de $5.200.000.000 repartidos en todas las modalidades.

Todos los sorteos del Quini 6

En el Tradicional salieron el 05-32-06-44-09-34. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $1.196.820.734.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 06-20-44-45-13-25. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $650.000.000.

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 22-21-19-15-03-43. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $2.433.324.105.

En el Siempre Sale hubo 14 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 26-06-41-20-45-30. Cobrarán cada uno $22.144.300,71. Cuatro de Buenos Aires; dos de Córdoba y Chaco; y uno de Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro y Misiones.