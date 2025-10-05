La entrerriana Érica Álvarez cayó ante Balbuena en la lucha por el título Fedelatin AMB.

Érica Álvarez cayó ante Lorena Balbuena por decisión unánime y no logró el título Fedelatin AMB, pero destacó en un combate de alto nivel en Buenos Aires.

En el único combate femenino de la velada, Érica Álvarez no logró quedarse con el título Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al caer ante Lorena Balbuena, ex integrante de la Selección Nacional de Boxeo.

El evento, que tuvo lugar en el Casino Buenos Aires, tuvo a la entrerriana Álvarez como protagonista del enfrentamiento principal entre mujeres. Representando a Los Charrúas, Álvarez se midió en un combate de ocho asaltos contra una rival de gran nivel, la cordobesa Lorena Balbuena, quien se mostró precisa y efectiva a lo largo de la pelea.

La entrerriana Érica Álvarez luchó con todo pero cedió ante Balbuena en un combate de alto nivel

Embed

Balbuena, con ventaja en alcance, aprovechó su distancia para conectar golpes largos y controló el ritmo del combate. A pesar de los esfuerzos de Álvarez por acortar la distancia y buscar el intercambio cuerpo a cuerpo, la boxeadora de Córdoba mantuvo el dominio en casi todos los asaltos.

Los jueces Maciel (80-72), Villegas (79-73) y D’Aiello (79-73) coincidieron en otorgar la victoria a Balbuena por decisión unánime. Con este triunfo, la cordobesa mantiene su invicto y mejora su récord a 3-0-0, mientras que Álvarez, quien dio lo mejor en el ring, quedó con un récord de 8-14-0 (1 KO).

A pesar de la derrota, La Maquinita Álvarez compartió un mensaje en redes sociales, expresando: "Me siento orgullosa de haber llegado tan lejos, gracias a Dios, y a mi entrenador Miguel Espíndola por creer en mí y ayudarme a crecer como boxeadora. Aunque no conseguimos el título, llegamos lejos y tuvimos la oportunidad de estar entre las mejores y participar en grandes eventos".