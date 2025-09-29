Por la fecha FIFA, Boca perdería a Leandro Paredes para dos partidos claves

El calendario internacional marca que la Selección Argentina tendrá dos amistosos para los cuales el volante de Boca ya fue reservado por Lionel Scaloni.

Si Boca camina en un sendero sinuoso, irregular y sin un rumbo claro con Leandro Paredes , uno de los pocos puntos altos del equipo y la figura excluyente, nace un interrogante gigante sobré cómo funcionará sin su presencia. Y, lamentablemente para Miguel Ángel Russo, ese escenario complejo toma un carácter de altamente probable en breve.

El apretado calendario y la amenaza de las próxima fecha FIFA podría dejar al Xeneize sin su as de espadas, justo cuando se juega todo en el Torneo Clausura y la tabla anual , en la que quedó momentáneamente afuera de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores tras la derrota con Defensa y Justicia.

En concreto,la Selección Argentina tiene alineados dos amistosos en octubre: el 10, contra Venezuela en Miami; y el 13, ante Puerto Rico en Chicago. En esa convocatoria, Paredes ya fue reservado y de no mediar imprevistos dirá presente, siendo que forma parte de la columna vertebral del equipo que comanda Lionel Scaloni.

¿Cuál es el problema entonces? Ese fin de semana, más precisamente el sábado 11/10, Boca deberá visitar a Barracas Central y en tanto el mediocampista se perdería el partido si se confirma su citación en la lista.

Boca perdería a Leandro Paredes para dos partidos claves

Para el Xeneize, el incordio no termina en Paredes. Es que desde Chile llegó el aviso que tanto Carlos Palacios como Williams Alarcón fueron reservados por Nicolás Córdova para los encuentros de preparación de la Roja, por lo que se podrían quedar afuera también.

En adición a ello, si bien corre detrás en la consideración de Russo, Milton Delgado tampoco estará, dado que está jugando el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina. Claro, esto siempre y cuando el combinado nacional no quede eliminado antes.

De todas maneras, la clave radica en la ausencia de Paredes ante Barracas y el desgaste que sufrirá no sólo por los partidos, sino por el viaje de regreso. El volante se reintegraría a contrarreloj del duelo con Belgrano, el 19 de octubre, aunque se espera que esté en condiciones de jugar. Como si esto fuera poco, el Superclásico asoma en el horizonte: el 9/11.

Justamente en noviembre, la Selección Argentina tiene dos amistosos más pactados, frente a Angola e India. Ante esto, Paredes podría priorizar el Superclásico para luego unirse a la delegación nacional. Pero, de concretarse, igualmente se perdería la última fecha, contra Tigre, y regresaría en los eventuales Playoffs si es que Boca clasifica.

Así, Russo y su cuerpo técnico deberán planificar de qué manera suplir la ausencia de su principal figura en la recta final del Torneo Clausura, con partidos que no sólo definirán su clasificación a la fase de eliminación directa, sino que además serán claves para asegurar la presencia de Boca en la próxima Copa Libertadores, desde la tabla anual. La buena es que Ander Herrera volvió contra Defensa y se erige como una alternativa concreta.