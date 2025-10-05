Liberaron al paranaense detenido en Israel

Uno Entre Rios | El Mundo | paranaense

El sábado fueron deportados a Turquía 137 activistas detenidos por Israel al intentar llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, entre ellos un paranaense

5 de octubre 2025 · 14:31hs
Luego de tres días de detención, el paranaense Nicolás Calabrese fue deportado a Turquía.

El activista paranaense Nicolás Calabrese fue liberado este fin de semana luego de permanecer detenido por tres días en el desierto del Néguev, en Israel. Su detención ocurrió en el marco de la intervención de las fuerzas israelíes contra la Flotilla Global Sumud, una misión humanitaria que buscaba romper el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza.

Según se informó, Calabrese estaba detenido en la cárcel de Saharonim, en el sur del desierto del Néguev. En un video difundido en redes sociales, Calabrese comentó cómo fue la detención, los maltratos recibidos y exigió la libertad de los compañeros de la flotilla.

Fueron trasladaron a la cárcel de Ktziot (Ketziot), en el desierto de Negeb, en el límite con Egipto, según datos que maneja la familia de Nicolás Calabrese 

Habló la madre del paranaense detenido en Israel: "Lo liberaron gracias a su ciudadanía italiana"

Calabrese formaba parte de la flotilla humanitaria que fue interceptada por la marina israelí cuando intentaba transportar ayuda — alimentos, medicamentos y insumos básicos — hacia Gaza. Según cifras oficiales publicadas, más de 137 activistas fueron detenidos durante la operación, y la mayoría ha sido deportada a Turquía, consignó Análisis.

Flotilla Global Sumud

La Flotilla Global Sumud (Global Sumud Flotilla) es una iniciativa solidaria internacional de carácter civil, lanzada en 2025, cuyo objetivo es romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel sobre la Franja de Gaza.

El nombre “Sumud” proviene del árabe umd, que significa “perseverancia” o “resistencia”, y simboliza la determinación de las poblaciones palestinas frente a la ocupación. La flotilla está compuesta por decenas de embarcaciones pequeñas que zarpan desde distintos puertos del Mediterráneo, con personas de múltiples países comprometidas con una acción no violenta.

La misión principal de la flotilla es llevar ayuda humanitaria –alimentos, medicinas y asistencia básica– a Gaza, y a la vez visibilizar la situación de bloqueo y sufrimiento bajo la guerra.

Polémica detención

Durante la travesía, los organizadores habían denunciado que algunas embarcaciones sufrieron ataques con drones o presión militar. En su momento, se reportaron incendios en al menos dos barcos mientras estaban amarrados en puertos tunecinos, atribuidos por los activistas a ataques aéreos.

Una vez interceptada por la marina israelí, la flotilla fue objeto de detenciones masivas. Más de 450 personas fueron arrestadas y trasladadas a cárceles en el sur del país, algunas a los complejos penitenciarios en Saharonim, en el Néguev. Algunos detenidos denunciaron restricciones al derecho al debido proceso, malas condiciones carcelarias, uso de la fuerza y limitaciones para el acceso a asistencia legal.

En redes y medios, los organizadores de la flotilla insisten en que su acción es pacífica, humanitaria y simbólica, reclamando la atención internacional para la crisis en Gaza y la apertura de corredores para asistencia permanente.

Testimonio de la mamá del paranaense detenido

Cielo Kramer, la madre de Nicolás Calabresse, relató cómo fue el momento en que su hijo fue interceptado por el ejército israelí mientras participaba de la misión humanitaria. "Estoy hablando en este momento porque mi hijo fue secuestrado ilegalmente en aguas internacionales por el ejército israelí, mientras se encontraba a bordo de una embarcación que formaba parte de una flotilla humanitaria rumbo a la Franja de Gaza. Eran más de 50 barcos llevando ayuda humanitaria. Esta acción constituye, sin lugar a dudas, una violación del derecho internacional", dijo a UNO tras la detención.

Kramer detalló entonces que la flotilla navegaba en aguas internacionales y transportaba únicamente insumos básicos para la población afectada.

"La misión era completamente pacífica. No llevaban armas, solamente fórmula de leche para bebés, alimentos, agua potable. Querían abrir un corredor humanitario para asistir a la población que sufre día a día en Gaza".

Kramer denunció que desde la detención los tripulantes estaban incomunicados y pidió que la situación se visibilice y movilice a nivel internacional.

"Este secuestro fue ilegal y en contra de la voluntad de los tripulantes. Además, desde entonces están completamente incomunicados. Por eso estamos rogando que esto se visibilice más y que el mundo se movilice para defender a estas 500 personas que viajaban desde distintas partes del mundo con un único fin: ayudar".

