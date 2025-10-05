Uno Entre Rios | Ovación | Diamante

El clima obligó a cancelar la carrera en Diamante y Valle María

La carrera, que debía terminar este domingo en Diamante, se suspendió debido al estado de los caminos tras las lluvias. Miguel Baldoni es campeón anticipado.

5 de octubre 2025 · 19:56hs
Nadia Cutro alcanzó la tercera posición en la clase RC-MR tras la primera etapa corrida el sábado.

La inédita e histórica competencia del Campeonato Argentino de Rally con sede en las localidades entrerrianas de Diamante y Valle María, válida por la octava fecha del presente calendario, culminó –increíblemente– igual que el día uno. ¿El motivo? El clima.

Nadia Cutro
Podio para Nadia Cutro en Diamante.&nbsp;

Las fuertes lluvias que se produjeron en la madrugada del domingo en toda la zona de disputa de la competencia, cambiaron por completo el panorama de una carrera que, en su primera etapa, se había desarrollado con normalidad.

Un positivo sábado cerró el uruguayense Leandro Bonnin por los caminos entrerrianos.

En Diamante los entrerrianos se destacan

La prueba está contemplada dentro de la octava fecha del año, este viernes hubo acción.

Diamante y Valle María vibran con el Rally Argentino

Así entonces, y pese a los denodados esfuerzos tanto de la organización como de la propia categoría para que, al menos en algún momento de la jornada se pudiera desarrollar aunque sea alguno de los tramos diagramadas para el día de ayer, fueron infructuosos, debido a la cantidad de barro acumulado en los caminos de la prueba.

Por lo tanto, y tras horas de espera y de intentar trabajar en el recorrido previsto a realizar para poder dejarlos en condiciones, todo fue en vano y, finalmente, pasadas las 12.30 se decretó la cancelación de la etapa y, con ello, la conclusión anticipada de la carrera.

De esta manera, los resultados quedaron exactamente igual que al cabo de la actividad sabatina, y solo se fueron entregados los puntos correspondientes a esa primera etapa celebrada. Sin embargo, queda la tristeza y decepción de las localidades organizadoras del evento, que se quedaron sin un día de carrera en un evento soñado e histórico para la zona. Ahora solo restará esperar a que se pueda volver a realizar el próximo año.

Miguel Baldoni se consagró en Diamante

Mientras tanto, y pese al mal clima, algunos celebraron de igual manera, sobre todo los nuevos campeones que ya se consagraron de manera anticipada, en suelo entrerriano. El principal exponente de ello es Miguel Baldoni.

El Coyote Puntano cerró el sábado como líder absoluto de la prueba y, con la cancelación del domingo se adjudicó de la misma. Por lo tanto, el piloto del Skoda Fabia Rally2 N° 16 se titula en la clase máxima de Rally Argentino, la RC2, siendo esta su primera corona en la divisional. A su vez, el podio de la competencia lo integraron Gastón Pasten (Skoda) y el uruguayense Leandro Bonnín (Citroën), que en su regreso a la categoría logró un muy destacado tercer puesto general.

Por otra parte, en lo que respecta al resto de los entrerrianos, también hubo festejo para Nadia Cutro (Toyota). La Gurisa se quedó con el tercer puesto en su clase, la RC-MR, en lo que significa su regreso al estrado de honor después de varias carreras de no poder lograrlo. Detrás de Cutro culminó, cuarto, el otro concordiense: Victorio Ballay (Citroën).

El Gran Premio Rally de Mina Clavero será la próxima fecha y cierre de la temporada, llevándose a cabo del 5 al 7 de diciembre.

Producción periodística: Lisandro Trucco

