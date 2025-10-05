Espert aparecerá en las boletas por falta de tiempo para reimprimir.

Aunque renunció a su candidatura, José Luis Espert aparecerá en las boletas del domingo 26 por la imposibilidad de reimprimirlas a tiempo.

José Luis Espert decidió renunciar a su candidatura por La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas del domingo 26 . La noticia fue anunciada este domingo, tras el reconocimiento de Espert en un video, donde admitió haber recibido una millonaria transferencia del empresario Fred Machado.

Sin embargo, y pese a esta renuncia, su nombre y foto seguirán figurando en las boletas del día de la elección. Este hecho responde a un aspecto logístico clave: el diseño y la impresión de las boletas fueron realizados con anticipación y ya estaban finalizados antes del anuncio de la baja de Espert. Las boletas fueron impresas por imprentas contratadas por el Gobierno, a través de licitaciones, y el proceso no depende de las decisiones de los partidos políticos.

Por falta de tiempo, Espert estará en las boletas del domingo 26

Boleta Única (1).jpeg

En la provincia de Buenos Aires, las boletas impresas llegaron el lunes, y por razones logísticas, no hay tiempo para reimprimirlas antes del domingo 26. Por lo tanto, los votantes verán a Espert en la boleta, a pesar de su renuncia.

Este debut del sistema de Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones legislativas del 26 de octubre presentará a todos los candidatos en una misma boleta, un cambio significativo en el modelo electoral argentino. Aunque Espert ya no sea candidato, su imagen seguirá visible en la boleta debido a la falta de tiempo y la imposibilidad de modificar las boletas ya impresas.