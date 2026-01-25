Boca es superior, pero iguala sin goles ante Riestra en La Bombonera

El Xeneize iguala sin goles con el Malevo en La Bombonera por la primera fecha de la Zona A. Lucas Janson es el nueve titular de Boca.

Boca comenzó su camino en el Torneo Apertura contra Deportivo Riestra. En pleno mercado de pases y todavía sin refuerzos, el equipo de Claudio Úbeda empata 0 a 0 ante el Malevo que buscará la chance de quedarse con los tres puntos en suelo visitante. A continuación, los datos del partido que dirige Sebastián Zunino.

Boca asumió el protagonismo desde el inicio en La Bombonera y se adueñó de la pelota en los primeros minutos, con Leandro Paredes como eje en la salida y la circulación. El Xeneize intentó imponer ritmo y amplitud, aunque se encontró con un Deportivo Riestra compacto, ordenado y decidido a disputar cada pelota con intensidad. La primera aproximación llegó rápido, cuando un tiro libre ejecutado con viveza derivó en un centro de Exequiel Zeballos que no pudo ser bien conectado por Lautaro Di Lollo.

Fiel a su estilo, el Malevo apostó a un desarrollo friccionado, cortando avances y ralentizando el juego cuando pudo. Nicolás Watson protagonizó una dura infracción sobre Paredes que generó protestas, aunque el árbitro Sebastián Zunino optó por no sancionar con tarjeta. Minutos después, Jonatan Goitía sí fue amonestado tras cargar por la espalda al mediocampista campeón del mundo.

Con mayor posesión y control territorial, Boca manejó el trámite, pero le costó encontrar espacios para lastimar a un rival firme en defensa. Riestra, por su parte, buscó golpear con ataques directos y segundas jugadas, priorizando el orden y el desgaste físico en un arranque intenso.

Con el correr de los minutos, Boca empezó a encontrar mayor profundidad, especialmente por los costados. A los 17, el Xeneize generó la primera situación clara del encuentro tras una buena salida por derecha que rompió la presión rival: Juan Barinaga lanzó un centro preciso y Tomás Belmonte conectó de cabeza, pero Nacho Arce respondió con una atajada determinante para sostener el cero.

Dos minutos más tarde, el local volvió a quedar muy cerca de abrir el marcador. Luego de un tiro de esquina, Lautaro Di Lollo se impuso en lo alto y obligó nuevamente a Arce a lucirse con otra intervención. En el rebote, Lautaro Blanco sacó un centro cerrado y venenoso que terminó estrellándose contra el poste, en la acción más peligrosa del partido hasta ese momento.

Ese tramo evidenció el crecimiento de Boca en campo rival y la figura emergente del arquero visitante, clave para que Deportivo Riestra se mantuviera con vida. El Malevo continuó apostando a la fricción y al orden defensivo, mientras el equipo de Claudio Úbeda insistía con mayor decisión, empujado por su gente.

Promediando la primera mitad, Boca logró acomodarse definitivamente en el partido. Con Leandro Paredes como eje del circuito y el acompañamiento de Ander Herrera y Tomás Belmonte, el equipo de Claudio Úbeda empezó a conectar pases con mayor precisión y se instaló de manera sostenida en campo rival. El Xeneize ganó metros, manejó los tiempos y obligó a Deportivo Riestra a replegarse, con dificultades para superar la mitad de la cancha.

En ese tramo, el dominio se tradujo en aproximaciones, aunque sin la claridad necesaria para romper el cero. La más clara volvió a llegar a través de la pelota parada: a los 35 minutos, Lautaro Di Lollo volvió a imponerse en el juego aéreo tras un envío al área, pero su cabezazo se fue apenas por encima del travesaño, en otra acción que generó expectativa en La Bombonera.

Sin embargo, luego de ese pasaje de asedio, el Malevo consiguió equilibrar el desarrollo. El conjunto de Gustavo Benítez ajustó marcas, cortó el ritmo del juego y logró repartir la tenencia, aunque sin profundidad. Boca siguió siendo protagonista desde la posesión, pero el partido entró en una meseta, con control local y pocas fisuras en la última línea visitante.

En el tramo final de la etapa inicial, el desarrollo perdió intensidad y se volvió más friccionado. Boca, que había tenido sus mejores minutos anteriormente, bajó el ritmo y empezó a mostrar un juego más parsimonioso, lo que le permitió a Deportivo Riestra acomodarse mejor en el campo. El equipo de Gustavo Benítez ajustó las marcas en la mitad de la cancha y logró cortar con mayor frecuencia el circuito de pases que intentaba conducir Leandro Paredes.

Con ese planteo, el Malevo consiguió equilibrar el trámite, aunque sin profundidad ni situaciones claras sobre el arco de Agustín Marchesín. Boca mantuvo el control territorial y la posesión del balón, pero le costó encontrar variantes para acelerar en los últimos metros y romper el orden defensivo visitante. Así, el primer tiempo se fue diluyendo sin emociones fuertes, con dominio repartido y el marcador en blanco al llegar al descanso.

Formación de Boca Juniors

Agustín Marchesín; Juan Ignacio Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera, Alan Velasco, Lucas Janson y Exequiel Zeballos. Entrenador: Claudio Úbeda

Formación de Deportivo Riestra

Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez, Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitía, Antony Alonso y Nicolás Benegas. Entrenador: Gustavo Benítez.