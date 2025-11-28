Carlos Tevez reconoció que sueña con dirigir a Boca

Carlitos además aseguró que no es "ni pro ni contra" de la dirigencia de Juan Román Riquelme. "Tiene su manera de manejar el club", dijo Carlos Tevez.

Pasados unos días de su emotiva vuelta como entrenador de Talleres a La Bombonera, donde fue ovacionado por el hincha y tuvo un reconocimiento de la dirigencia, Carlos Tevez ratificó su deseo para futuro: “uno siempre sueña con dirigir a Boca".

Además, opinó sobre la gestión de Juan Román Riquelme y evitó entrar en un nuevo conflicto: "Tiene su manera de manejar el club, no soy ni pro ni contra".

Ya con las pulsaciones más bajas y superada esa adrenalina que le sigue generando regresar a la cancha en la que se convirtió en ídolo, Carlitos reflexionó sobre sus intenciones a futuro y ratificó sus ganas de ponerse el buzo de DT xeneize, aunque fue cauto y sostuvo que "esas cosas llegan en el momento justo".

"No tenés que buscarlo ni esperarlo. Son situaciones que te van a llegar en tu mejor momento y en tu mejor versión”, explicó Tevez, en una entrevista con ElTrece en la que evitó meterse en una encrucijada política porque "siempre que acoto algo de Román es problema, por eso prefiero no hablar”.

Carlos Tevez, sin polémicas

Lejos de esas frases grandilocuentes y críticas contundentes que supo disparar contra el presidente de Boca en 2024, un Apache más sereno puso la pelota bajo la suela como en sus tiempos de crack y esbozó una opinión sin ir al choque sobre la gestión del 10: “Riquelme tiene su manera de manejar el club; nadie tiene la varita mágica para decir qué está bien y qué está mal".

"Ha pasado momentos malos y momentos buenos. No soy ni pro ni contra de una dirigencia, conmigo se han portado bien, pero no tengo relación", concluyó en su análisis, incluso con un plus de cómo está su vínculo personal tras años en los que pasó mucha agua bajo el puente.