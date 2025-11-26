Uno Entre Rios | Ovación | Agustín Almendra

La Justicia condenó a Agustín Almendra a pagarle un importante dinero a Boca

Agustín Almendra que se fue libre del Xeneize, deberá devolverle más de 700 mil dólares de un adelanto que le solicitó a la dirigencia anterior, allá por 2019.

26 de noviembre 2025 · 16:39hs
Agustín Almendra se negó a devolver el préstamo y la Justicia falló a favor del club de la Ribera.

Agustín Almendra se negó a devolver el préstamo y la Justicia falló a favor del club de la Ribera.

Después de un largo tiempo, el nombre de Agustín Almendra volvió a resonar en los pasillos de La Bombonera y, sobre todo, en las oficinas del predio de Ezeiza. El volante, que se fue libre de Boca y tras una seguidilla de polémicas allá por junio de 2023, fue condenado por la Justicia a pagarle al club una importante suma.

La cifra total asciende a los 769.231 de dólares, en concepto de devolución de un adelanto que le había hecho la dirigencia anterior presidida por Daniel Angelici en 2019 para que pudiera comprar una vivienda.

Recreativo tendrá un difícil compromiso en Federación.

Recreativo va por el pase a las semifinales de la Liga Provincial

Entre Ríos confirmó sus seleccionados para el Seven de la República 2025.

Entre Ríos confirmó sus seleccionados para el Seven de la República 2025

Al haberse ido por la puerta del fondo y quedado en libertad de acción, el Xeneize reclamó aquel préstamo y, ante la negativa del mediocampista, inició acciones legales. Finalmente, el Poder Judicial falló a su favor y Almendra, actualmente en Racing, tendrá diez días para depositar el dinero.

El paso de Agustín Almendra por Boca

La historia de Almendra en Boca (69 partidos, seis goles, cuatro asistencias y seis títulos) prometía y mucho, pero se fue torciendo tras algunos actos de indisciplina, portazos y cortocircuitos con el Consejo de Fútbol. Fue apartado del plantel profesional en febrero del 2022, producto de una fuerte discusión con el entrenador de ese momento, Sebastián Battaglia.

Lo que parecía una decisión del técnico, terminó siendo una bajada de línea dirigencial, ya que el volante no volvió a jugar ni con Hugo Ibarra ni con Jorge con Almirón. En parte también porque su relación con algunos compañeros del plantel estaba rota, entre ellos Darío Benedetto.

Más allá de haber posteado una foto de Juan Román Riquelme en su despedida, Almendra lanzó varios dardos contra la dirigencia. "Esta despedida no es como esperaba, lamentablemente no tuve otra opción debido a varias ofertas que fueron rechazadas por el club". Y siguió, filoso: "Los verdaderos Hinchas de Boca son más importantes que cualquier gestión transitoria".

En agosto de 2022, el Consejo rechazó una propuesta de más de dos millones de dólares de Almería de España. También tuvo sondeos del Rayo Vallecano en enero del 2023, antes de recalar en la Academia.

Agustín Almendra Boca Justicia Sebastián Battaglia
Noticias relacionadas
ruben forestello tendra su segundo ciclo en patronato

Rubén Forestello tendrá su segundo ciclo en Patronato

liga argentina: la union de colon celebro otra victoria como local

Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

El piloto Crespo llegó a auna nueva victoria y se ilusiona con dar pelea en la última del año.

Emiliano Stang: "Estaba obligado a ganar esta carrera"

deportivo maquina desato su carnaval en el sur entrerriano

Deportivo Máquina desató su carnaval en el sur entrerriano

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

Recreativo va por el pase a las semifinales de la Liga Provincial

Recreativo va por el pase a las semifinales de la Liga Provincial

China Suárez fue tajante sobre Wanda Nara: Nunca fui amiga de ella

China Suárez fue tajante sobre Wanda Nara: "Nunca fui amiga de ella"

Ultimo Momento
El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

Recreativo va por el pase a las semifinales de la Liga Provincial

Recreativo va por el pase a las semifinales de la Liga Provincial

China Suárez fue tajante sobre Wanda Nara: Nunca fui amiga de ella

China Suárez fue tajante sobre Wanda Nara: "Nunca fui amiga de ella"

Importantes donaciones para el Hospital Masvernat y San Martín

Importantes donaciones para el Hospital Masvernat y San Martín

La Justicia condenó a Agustín Almendra a pagarle un importante dinero a Boca

La Justicia condenó a Agustín Almendra a pagarle un importante dinero a Boca

Policiales
Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Detuvieron a un hombre de Paraná con cientos de pastillas de éxtasis

Detuvieron a un hombre de Paraná con cientos de pastillas de éxtasis

Federal: condenan a un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual simple

Federal: condenan a un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual simple

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Una década después, el femicidio de Gisela López continúa sin responsables

Una década después, el femicidio de Gisela López continúa sin responsables

Ovación
Recreativo va por el pase a las semifinales de la Liga Provincial

Recreativo va por el pase a las semifinales de la Liga Provincial

Entre Ríos confirmó sus seleccionados para el Seven de la República 2025

Entre Ríos confirmó sus seleccionados para el Seven de la República 2025

Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

La Justicia condenó a Agustín Almendra a pagarle un importante dinero a Boca

La Justicia condenó a Agustín Almendra a pagarle un importante dinero a Boca

Emiliano Stang: Estaba obligado a ganar esta carrera

Emiliano Stang: "Estaba obligado a ganar esta carrera"

La provincia
El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

Importantes donaciones para el Hospital Masvernat y San Martín

Importantes donaciones para el Hospital Masvernat y San Martín

Cámara de Diputados sesionó en La Histórica, en el 165° aniversario de la primera sesión legislativa entrerriana

Cámara de Diputados sesionó en La Histórica, en el 165° aniversario de la primera sesión legislativa entrerriana

Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

Gualeguaychú inauguró una oficina del Renaper

Paraná: hay asamblea de choferes y no circularán los colectivos a partir de las 14

Paraná: hay asamblea de choferes y no circularán los colectivos a partir de las 14

Dejanos tu comentario