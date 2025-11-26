La Justicia condenó a Agustín Almendra a pagarle un importante dinero a Boca

Agustín Almendra que se fue libre del Xeneize, deberá devolverle más de 700 mil dólares de un adelanto que le solicitó a la dirigencia anterior, allá por 2019.

Agustín Almendra se negó a devolver el préstamo y la Justicia falló a favor del club de la Ribera.

Después de un largo tiempo, el nombre de Agustín Almendra volvió a resonar en los pasillos de La Bombonera y, sobre todo, en las oficinas del predio de Ezeiza. El volante, que se fue libre de Boca y tras una seguidilla de polémicas allá por junio de 2023, fue condenado por la Justicia a pagarle al club una importante suma.

La cifra total asciende a los 769.231 de dólares, en concepto de devolución de un adelanto que le había hecho la dirigencia anterior presidida por Daniel Angelici en 2019 para que pudiera comprar una vivienda.

Al haberse ido por la puerta del fondo y quedado en libertad de acción, el Xeneize reclamó aquel préstamo y, ante la negativa del mediocampista, inició acciones legales. Finalmente, el Poder Judicial falló a su favor y Almendra, actualmente en Racing, tendrá diez días para depositar el dinero.

El paso de Agustín Almendra por Boca

La historia de Almendra en Boca (69 partidos, seis goles, cuatro asistencias y seis títulos) prometía y mucho, pero se fue torciendo tras algunos actos de indisciplina, portazos y cortocircuitos con el Consejo de Fútbol. Fue apartado del plantel profesional en febrero del 2022, producto de una fuerte discusión con el entrenador de ese momento, Sebastián Battaglia.

Lo que parecía una decisión del técnico, terminó siendo una bajada de línea dirigencial, ya que el volante no volvió a jugar ni con Hugo Ibarra ni con Jorge con Almirón. En parte también porque su relación con algunos compañeros del plantel estaba rota, entre ellos Darío Benedetto.

Más allá de haber posteado una foto de Juan Román Riquelme en su despedida, Almendra lanzó varios dardos contra la dirigencia. "Esta despedida no es como esperaba, lamentablemente no tuve otra opción debido a varias ofertas que fueron rechazadas por el club". Y siguió, filoso: "Los verdaderos Hinchas de Boca son más importantes que cualquier gestión transitoria".

En agosto de 2022, el Consejo rechazó una propuesta de más de dos millones de dólares de Almería de España. También tuvo sondeos del Rayo Vallecano en enero del 2023, antes de recalar en la Academia.