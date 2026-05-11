Recreativo empató en su debut en la Copa Nacional de Clubes

En su estreno en el Grupo B, el Bochas igualó 2 a 2 en condición de local ante Banco Mendoza. Germán Muzio y Juan Pablo Portaluppi marcaron para Recreativo.

El Recreativo Bochas Club tuvo su estreno en la Copa Nacional de Clubes de hockey sobre patines. Como local, el equipo paranaense igualó 2-2 con Banco Mendoza, por el Grupo B. Santino Calderone y Agustín Lazzaro sacaron ventaja para el visitante, pero el dueño de casa empardó gracias a los tantos de Germán Muzio y Juan Pablo Portaluppi.

En el otro partido del la zona, en un choque de sanjuaninos, Atlético Argentino se impuso como local por 7-4 sobre Unión de Villa Krause para comandar en el grupo.

Urquiza venció a Recreativo y se afirma como líder de la Liga Federal

Además, en la Zona A juegan SEC, Petroleros, San Lorenzo y Sarmiento; en la Zona C, Aberastain, Vélez, Palmira y Caucetera; en la Zona D, Colón RC, Huarpes, Giol y Harrods.

El plantel de Recreativo

El Bochas afronta esta competencia nacional con Joaquín Arroyo, Juan Pablo Portaluppi, Germán Muzio, Joaquín Berta, Franco Portaluppi, Ignacio García, Joaquín Mohr, Laurentino Alvarenque, Franco Blanc, Franco Elgadban, Joaquín Mayor y Julian García. Tomás Mauro es el entrenador y Facundo Hereñu el preparador físico.

Equipos entrerrianos se destacaron

Finalizó el Argentino Junior Femenino en Buenos Aires y los representantes de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) tuvieron grandes performance: Independiente de Gualeguaychú fue la revelación del certamen y se subió al podio por el tercer puesto de la Copa de Oro (A1). También, Paraná Rowing Club, cerró su participación en el quinto lugar.

Por otra parte, en Paraná se disputaron dos encuentros del Torneo Entrerriano Cadete Femenino. En Recreativo, el dueño de casa superó 2-0 a Neuquén gracias a los tantos de Almendra Galizzi; mientras que en la pista de Rowing, el anfitrión se impuso por 2-1 sobre Talleres gracias a los tantos de Agustina Lescano Doce y Joselina Zunino Ríos, mientras que el tanto del Rojo fue de Felicitas Chaparro Dorsch .