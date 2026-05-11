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Franco Catena protagonizará un nuevo combate en el Club Paracao

Franco Catena se presentará el viernes 15 de mayo en la institución de la zona sur de Paraná, donde se medirá con el bonaerense Gabriel Morzan.

11 de mayo 2026 · 15:46hs
Franco Catena volverá a combatir en la categoría Pesado.

Víctor Ludi/UNO

Franco Catena volverá a combatir en la categoría Pesado.

El boxeador paranaense Franco Catena tendrá un nuevo desafío para su carrera profesional. Este viernes 15 de mayo, se subirá al ring en el Club Paracao de la capital entrerriana, donde intercambiará golpes con el bonaerense Gabriel Morzan en el combate principal de la velada.

El Yunque Catena, de 31 años, y Ringo Morzan, de 27, se enfrentarán a la distancia de seis u ocho asaltos (aún no se definió), en la división Pesado. El paranaense llega a este compromiso con un récord de siete victorias (cinco por nocaut) y dos derrotas; mientras que el oriunfo de la localidad de Domselaar cuenta con un palmarés de tres triunfos y cinco traspiés (dos antes del límite).

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El primer cara a cara entre los boxeadores se llevará a cabo este jueves, en el pesaje oficial. La cita con la balanza será en el gimnasio de Paracao, a las 18.

Además de este choque, habrá un importante respaldo de peleas amateurs entre pugilistas locales y de otras localidades. Las entradas anticipadas ya están a la venta a un valor de 12.000 pesos, mientras que en puerta costarán 15.000.

Franco Catena Club Paracao velada profesional boxeo
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