Belgrano se presentará en San Francisco

Las divisiones Sub 13 jugarán a las 12. El árbitro principal será Agustín Magnano, mientras que los asistentes serán Jonathan Rodríguez y Manuel Villagra.

Las categorías Sub 15 se medirán a las 14. Yoel Yudica Palermo será el encargado de impartir justicia y lo secundarán Agustín Magnano y Manuel Villagra.

Mientras que las divisionales Sub 17 se enfrentarán a partir de las 16. Como juez principal actuará Jonathan Rodríguez, quien será auxiliado por Yoel Yudica Palermo y Manuel Villagra.

En los tres encuentros las ternas arbitrales serán provenientes de Villa María.

Los otros compromisos del Torneo de Juveniles del Consejo Federal

En los otros enfrentamientos del grupo ya jugaron 9 de Julio de Rafaela-Atlético de Rafaela (en Sub 13 ganó el local 4 a 2, mientras que en Sub 15 y Sub 17 se impuso el visitante por 5 a 1 y 3 a 0, respectivamente) y Ben Hur de Rafaela-Unión de Santa Fe (en Sub 13 ganó el visitante 5 a 0, en Sub 15 festejó el anfitrión 2 a 1 y en Sub 17 empataron 1 a 1).

El sábado jugarán en el estadio Núñez de La Histórica, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay-Sportivo Las Parejas (Sub 13 a las 13.30, Sub 15 a las 15.30 y Sub 17 a las 17.30).

Federal A. Gimnasia de Concepción del Uruguay visitará el domingo, a las 20, a Ben Hur, por la sexta fecha de la Zona 3.