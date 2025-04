Belgrano tuvo un debut más que positivo en el Torneo de Juveniles del Consejo Federal

En la primera fecha del certamen, Belgrano le ganó a Sportivo Las Parejas en las categorías Sub 13 y Sub 15, y empató en la Sub 17.

En primer lugar jugaron los más pequeños. La categoría Sub 13 del conjunto Albiceleste se impuso por 2 a 0 sobre su par del Lobo gracias a los tantos de Juan Caraballo y Luis Lima. Posteriormente se disputó el duelo de la división Sub 15, en la que el conjunto paranaense venció a los visitantes por 3 a 1, con los goles de Derek Funes y Jonathan Palavecino, en dos oportunidades. Para cerrar la jornada en la capital entrerriana se desarrolló el compromiso de la divisional Sub 17, que finalizó 1 a 1, con el gol de Leonardo Keill para el local.

De esta manera, Belgrano tuvo un más que auspicioso debut en la competencia nacional.

Vale destacar que en su próxima presentación, el único representante que tiene la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) en la competencia deberá viajar hasta la localidad cordobesa de San Francisco, donde se enfrentará con Sportivo Belgrano. Estos partidos serán el sábado 19 o el domingo 20 de abril.

Los otros partidos de la Zona 4

Por otra parte, los chicos de Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay –el otro equipo entrerriano que tiene el torneo– comenzaron con el pie izquierdo al ser derrotados como visitante por Atlético de Rafaela en las tres categorías, 6-2, 4-0 y 3-1, respectivamente.

Además, en los otros partidos de la Zona 4, en el duelo entre Unión de Santa Fe y 9 de Julio de Rafaela se registraron dos triunfos para el Tatengue y un empate. En Sub 13 finalizó 7-0, el Sub 15 fue 1-1 y el Sub 17 terminó 5-0.

Por último, en los compromisos que se disputaron en San Francisco, los chicos de Ben Hur de Rafaela se hicieron fuertes como visitante frente a Sportivo Belgrano, al que le ganaron en dos categorías y empataron en la restante. El partido de la Sub 13 finalizó 0-3, el de la Sub 15 culminó 0-0 y el de la Sub 17 terminó 1-2.

Lo que viene en el Torneo de Juveniles del Consejo Federal

La segunda fecha del Torneo de Juveniles del Consejo Federal, programada para el fin de semana del sábado 19 y domingo 20 de abril, tendrá la siguiente programación: Sportivo Belgrano de San FranciscoBelgrano de Paraná, Ben Hur de Rafaela-Unión de Santa Fe, 9 de Julio de Rafaela-Atlético de Rafaela y Gimnasia Esgrima de Concepción del Uruguay-Sportivo Las Parejas.