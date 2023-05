Batacazo: Villa Mitre le ganó en los penales a Arsenal

Comenzó ganando el equipo del Federal A gracias a un lindo zurdazo cruzado de Gabriel Jara sobre el final del primer tiempo . Pero el Arse no dejó de buscar el empate hasta que finalmente lo logró en el segundo tiempo: Santiago Toloza consiguió un penal en el minuto 76’ y lo cambió por gol .

El marcador no se volvió a mover y por eso el ganador se resolvió por penales. En el 6-6, Peinpil erró su penal (lo estrelló en el palo) y quien luego no perdonó fue Moyano, el arquero de Villa Mitre, figura del partido. No solo la mandó a guardar sino que también antes había atajado un penal en la tanda.

Con este triunfo, el Tricolor se mete en los 16avos de final y espera por el ganador del cruce entre Godoy Cruz de Mendoza y Defensores Unidos de Zárate (31/5).