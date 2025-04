Banfield se la bancó con diez y eliminó a Villa Mitre

El conjunto de Ariel Broggi se mantenía al acecho en el trámite hasta que a los 23 minutos pareció complicarse con la tarjeta roja para Tomás Adoryán por un planchazo sobre Mauro Bellone. No obstante, el Taladro no solo no sufrió sino que a los 30 abrió el marcador con Agustín Alaniz, quien tocó por el primer palo una suerte de córner corto de Gonzalo Ríos desde la izquierda.