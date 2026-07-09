La Municipalidad de Paraná repara otra vez un caño maestro de agua potable.

La Municipalidad de Paraná retomó los trabajos de reparación sobre el acueducto de 900 mm que abastece al centro distribuidor Parque del Lago.

Personal de la Municipalidad de Paraná retomó los trabajos de reparación sobre el acueducto de 900 milímetros que abastece al centro distribuidor Parque del Lago y transporta el agua desde la planta potabilizadora Echeverría.

El rápido operativo de emergencia se había iniciado durante la mañana de este miércoles, apenas detectada la importante fisura en el acueducto que transporta el suministro desde la planta potabilizadora Echeverría hacia los centros de distribución Parque del Lago y Lola Mora.

Durante la madrugada, se produjo una nueva rotura en el caño, lo que motivó que se deba intervenir otra vez. “La labor del miércoles abarcó la reparación de una fisura en calles López Jordán, en inmediaciones calle Caciques Yasu. Durante las primeras verificaciones en la puesta en funcionamiento del caño maestro se detectó la necesidad de ejecutar una nueva intervención, a metros de la ya realizada”, se informó desde el municipio.

“Está dentro de los riesgos que puede suceder, pero con la magnitud de obras, se está haciendo lo que se debe. Se está trabajando y esperamos que en menos horas de lo que llevó ayer, en horas de la tarde, podamos tener normalidad. Lamentablemente tiene que ver con este caño, que es de impulsión muy grande”, indicó al respecto Mayra Collante, secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental de la Municipalidad.

Para tener en cuenta por los paranaenses

Mientras se desarrollan las tareas, el suministro de agua potable continuará restringido en distintos sectores de la zona este de la ciudad.

Se avanza en los trabajos para normalizar la provisión de agua en la zona. Si bien en un principio se informó que las obras podrían finalizar después del mediodía, luego se aclaró que los trabajos se extenderán al menos hasta la tarde, por lo que el servicio se iría normalizando hacia la noche.